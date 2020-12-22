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「3類族群」不准參加跨年　陳時中「撂狠話」：有設天網，我們都查得到！

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今晚宣布跨年等大型活動防疫原則，明定「居家檢疫/居家隔離、自主健康管理者和有疑似症狀民眾」不得參加。指揮官陳時中也撂下狠話「我們有設天網，我們都會查得到！」

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

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陳時中表示，雖然今天有本土案例，但是有明確感染源，所以大型活動不會限制人數，可是針對辦活動，會嚴格要求地方政府要做好防疫應變計畫，做好相關評估和事先準備，包括洗手、量體溫、戴口罩和實聯制，不僅要全程戴口罩、現場不得飲食，也提醒民眾要攜帶手機並維持開機，以便未來不幸有疫情等問題，方便發送細胞簡訊。

陳時中強調，地方政府訂定防疫和應變計畫，且居家檢疫、居家隔離、自主健康管理者和有疑似症狀民眾，包含表演者和活動工作人員禁止參加相關活動，場內不得販售飲食，室內活動落實實聯制，也必須有固定出入口量體溫和手部消毒。

而針對現場禁止飲食，陳時中說，考量活動時間較長，如果真的要飲食，希望可以劃定一定的販賣區域，要吃東西就到固定區域，場內一律不得販售飲食，最重要的是，大型活動嚴格要求參加民眾全程戴口罩，勸導不聽一律開罰。

▲▼因應年末跨年等大型活動，指揮中心加強相關集會活動防疫措施。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

▲因應年末跨年等大型活動，指揮中心加強相關集會活動防疫措施。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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