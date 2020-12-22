跨年照辦！地方需訂應變計畫　陳時中：有發燒咳嗽者禁參加

▲跨年等大型活動防疫規定。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

剩不到10天就要跨年，然而國內卻在今（22）日確診本土病例，中央流行疫情指揮中心稍早與各縣市首長召開會議，並於晚間召開記者會，由指揮官陳時中說明「因應跨年等活動之加強集會防疫措施」。會中結論跨年活動可以照辦，但地方政府一定要提防疫應變計畫，有疑似症狀、檢疫隔離、自主健康管理者禁止參加。

中央流行疫情指揮中心今下午才召開臨時記者會說明國內出現1例本土病例，緊接著就是跨年活動和新春，不少人也認為大型活動是否要取消，指揮中心晚間再次召開記者會說明。

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▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者莊喬迪攝）

陳時中表示，剛剛和地方政府做視訊會議，瞭解地方政府辦理活動型態，今天雖然有本土案例，但明確有感染源，集會指引不會升級，不會限制人數相關規定，不過考量跨年晚會活動具有人潮擁擠、長時間且近距離接觸不特定人士的特性，故請民眾務必遵守活動期間之防疫規範。

陳時中表示，已要求地方政府訂定防疫應變計畫，確保居家檢疫隔離自主健康管理、發燒、嗅味覺異常等疑似症狀民眾、表演者、活動人員，禁止參加活動，要提供足量手部消毒設備，場內不得飲食；攜帶手機，將來有防疫需要可聯繫；全程佩戴口罩；室內活動不能賣無座位票等。

(1)主辦單位應於活動場域提供足量之手部清消用品、提高公共廁所之消毒頻率並設有醫療應變措施，且除指定販賣區外，場內不得販售飲食。

(2)室內活動不得販售無座位票並落實實聯制，同時須規劃固定入口，且於入口處進行體溫量測及手部消毒。

(3)參與活動者於活動期間應全程佩戴口罩，除補充水分外，禁止飲食，經勸導不聽者，予以裁罰。

(4)居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者，及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀之民眾（包括表演者及活動工作人員），不得參加相關活動。

(5)為利通知防疫相關訊息，請參加民眾攜帶手機。

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