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禁飲食、實聯制、帶手機！　陳時中宣布跨年5大規範

▲▼1216指揮中心記者會，衛福部長陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今晚宣布跨年等大型活動防疫原則，明定全程戴口罩、現場不得飲食，也提醒民眾要攜帶手機並維持開機，以便未來不幸有疫情等問題，方便發送細胞簡訊。

陳時中說明，雖然今天有本土案例，但是是明確感染源，所以大型活動不會限制人數，可是針對辦活動，會嚴格要求地方政府要做好防疫應變計畫，做好相關評估和事先準備，包括洗手、量體溫、戴口罩和實聯制。

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▲▼跨年等大型活動防疫規定。（圖／指揮中心提供）

▲跨年等大型活動防疫規定。（圖／指揮中心提供）

陳時中強調，地方政府訂定防疫和應變計畫，居家檢疫、居家隔離、自主健康管理者和有疑似症狀民眾，包含表演者和活動工作人員禁止參加相關活動，場內不得販售飲食，參加民眾要攜帶手機，室內活動落實實聯制，也必須有固定出入口量體溫和手部消毒。

而針對現場禁止飲食，陳時中說，考量活動時間較長，如果真的要飲食，希望可以劃定一定的販賣區域，要吃東西就到固定區域，場內一律不得販售飲食，最重要的是，活動期間全程戴口罩，勸導不聽予以裁罰，大型活動嚴格要求參加民眾全程戴口罩，勸導不聽一律開罰。

指揮中心公布跨年等大型活動防疫規範：

(1)主辦單位應於活動場域提供足量之手部清消用品、提高公共廁所之消毒頻率並設有醫療應變措施，且除指定販賣區外，場內不得販售飲食。
(2)室內活動不得販售無座位票並落實實聯制，同時須規劃固定入口，且於入口處進行體溫量測及手部消毒。
(3)參與活動者於活動期間應全程佩戴口罩，除補充水分外，禁止飲食，經勸導不聽者，予以裁罰。
(4)居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者，及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀之民眾（包括表演者及活動工作人員），不得參加相關活動。
(5)為利通知防疫相關訊息，請參加民眾攜帶手機。

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