聖誕、跨年來了　蘇貞昌：在家看電視可以看到比較多角度

記者陳家祥／台北報導

新的一年即將在下周到來，受惠於防疫工作落實，全台各地跨年晚會活動齊發；在世界各國疫情再起的此時，台灣仍可舉辦大型活動實屬罕見。相比萊豬問題，行政院長蘇貞昌和總統蔡英文反而較擔心跨年的防疫，呼籲盡量少到群眾聚集場合，如果要到群眾聚集的場合，更一定要遵守防疫的SOP。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

針對AIT出示檢驗報告，強調美豬沒問題？蘇貞昌說，再10天就要過年了，最近蔡總統和他就整個台灣面對的國內外局勢，以及未來幾年政府要做的事密切交換意見，「我們這一年真的非常辛苦，感謝國人同胞的支持合作，我們確實也做出很可觀的成績」。

蘇貞昌說，明年的美豬進口，政府一定會嚴格把關、一定會明白標示、一定不進校園，同時我們也看到，進口商已經明白表示不會進口萊豬，而且進口的肉製品也會非常清楚的包裝標示不含萊克多巴胺，請國人放心。

蘇貞昌說，總統和他比較擔心的，再過不到10天就要過年，很多地方辦跨年晚會，現在面對英國疫情突變，國際上很多2次疫情大爆發，台灣竟然可以辦跨年這麼大的集會，這真的是非常不容易，這是國人1年來的努力，可以享受的成績，「但我也要拜託國人同胞，要惜福，沒有必要，盡量少到群眾聚集場合」。

蘇貞昌表示，為了自己的健康、為了家人的平安、為了防疫能夠做到，我們拜託大家，如果要到群眾聚集的場合，一定要遵守加強防疫的SOP，一定要戴口罩，把自己照顧好，同時保持適當的距離，如果有任何症狀的人，那更是絕對不能去。

「我也要拜託各地方政府，如果要辦大型的集會，務必做到防疫的要求。」蘇貞昌說，一定要做到人車分流、一定要做到要求所有民眾戴口罩，一定要隨時都有人督導，必需大家一定要做好防疫，這是蔡總統和他，最擔心在跨年大家因為台灣這麼久以來的平安，以至於鬆懈了，「最近也看到，確實有一些鬆懈的現象，所以拜託大家一定要惜福、要做好」。

蘇貞昌呼籲，「沒有必要不要到群眾聚集的地方，在家看電視反而可以看比較多的角度」；他更以國外比喻，很多政治領袖也都呼籲本國人民，一定不要出外，要在家裡，「否則可能是最後一個感恩節、可能是最後一個聖誕節」。

蘇貞昌說，想想看，台灣是多麼幸福，所以拜託大家務必接下來的跨年跟接下來的元旦連續假期，大家務必做好各方面的管理。

其他人也看了這些...

►彭振聲開箱明倫社宅 3房採光陽台、屋頂農園、托嬰中心一次看

►艋舺公園再漂亮都不想進來 蔡炳坤翻轉街友：態度決定城市的高度

►夜市無證攤販演貓抓老鼠 黃珊珊推納管：讓日本人願意坐下吃飯



更多熱門新聞...

►台北燈節移師艋舺 蔡炳坤：不只101 這六區也會一起亮起來

►釘子戶地板裂20公分無所謂 彭振聲看都更：只有貪心的跟更貪心的

►疫情、錢櫃大火的震撼教育 黃珊珊：當小兵的都有一天希望當將軍



►振興一下我們的美麗