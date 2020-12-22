「聖誕取消，謝謝中國！」　英官員遭回嗆：快戴好口罩

▲英國新型冠狀病毒發生變種。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

英國發生病毒變異，倫敦封城，聖誕節也泡湯了。英國獨立黨（UKIP）領導人奈傑爾·法拉奇（Nigel Farage）在推特發文酸，「聖誕取消了。謝謝你，中國。」並將該推文置頂。該文馬上遭到大陸一名報社社長反擊打臉，瞬間引起中英網友論戰。

▼聖誕節取消，英國官員怒嗆錯都是大陸。（圖／翻攝 法拉奇推特）





▲大陸媒體立刻回嗆英國官員。（圖／翻攝 陳衛華推特）

據大陸媒體觀察者報導指出，法拉奇個性直爽，發言十分嗆辣，這次英國疫情捲土重來還發生病毒變異，他卻發文諷刺暗喻都是大陸的錯。結果，遭到大陸中國日報歐盟分社社長陳衛華反嗆，「戴上口罩，別再胡說八道。」



該報導稱，法拉奇又「倒打一耙」，指責陳衛華回文有「有侵略性。並且回復「中國不喜歡真相，並經常做出有侵略性的回應。他們應當為製造這場全球災難，向西方賠款。」

陳衛華再次回復，「有侵略性？對待像你這樣的川普式的種族主義者，不能太客氣。」雙方你來我往尖銳性回覆，立刻引起中英網友論戰。有網民附和法拉奇，並寫「謝謝你將矛頭指向了正確的方向，中國。」還有網民跟風指責稱，「一切都是因中國而起。」

▲不少中外網友認為英國防疫破功，不能全怪大陸。（圖／翻攝 Pointless Brexit推特）

也有理智的網民反問，「為什麼中國在沒有疫苗的情況下，控制住了疫情？為什麼沒人說這個？」、「英國民眾有你這樣的政客，最傑出的能力就是責怪外國人。」、「中國控制住了疫情，但被你搞上台的英國保守黨，沒有。」



自從英國發現新冠病毒的新變種，英國政府19日宣佈，從20日起倫敦等部分地區的新冠疫情防控級別將提升至第4級（Tier 4），實行更嚴格的防疫措施。倫敦等地將再度「封城」，其他區域的防疫措施也會進一步收緊。