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信功事件遭藍營告發違反《社維法》　蘇貞昌：至今未接到約談通知

記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌日前聲稱，政府開放萊豬政策得到肉品加工業者支持，卻遭到屏東信功肉品駁斥，國民黨立法院黨團總召林為洲隨即告發蘇貞昌違反《社會秩序維護法》。對此，蘇貞昌22日表示，檢方怎麼偵辦案子，自己從不干預，「我到目前為止，沒有接到任何約談通知」。

▲▼國民黨團總召林為洲、國民黨青年團團長陳柏翰前往中正一分局，告發行政院長蘇貞昌違反《社維法》 。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨團總召林為洲日前告發行政院長蘇貞昌違反《社維法》 。（圖／記者李毓康攝）

蘇貞昌22日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。國民黨立委賴士葆質詢時詢問，林為洲在12月4日告發蘇貞昌因為信功事件違反《食品安全衛生管理法》、《社會秩序維護法》，詢問警察與檢察官至今有無動作。

對此，蘇貞昌表示，檢方怎麼樣偵辦案子，自己從不干預，「我到目前為止，沒有接到任何約談通知」。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 社福衛環組 蘇貞昌拍桌回應賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

賴士葆批評，「法律之前、人人平等」在台灣是看到鬼，事實就是沒有人敢約談蘇貞昌，才會都已經快過了一個月的時間，警方、檢方至今都沒有動作。對此，蘇貞昌笑說，「你的講法不確實」。

賴士葆也說，醫師蘇偉碩被政府查水表，遭衛福部依照違反《食品安全衛生管理法》認定為不實謠言向警方告發，儘管屬於公訴罪，蘇貞昌稍早受訪時卻稱，蘇偉碩已經更正自己的錯誤，這是很好的態度，政府不是一定要追究誰的責任，對於蘇偉碩已經有更正的態度，也請司法機關斟酌。

賴士葆認為，這不可以，行政部門不可以干預司法。蘇貞昌也隨即笑而回應，「你現在是想要干預司法嗎」；衛福部長陳時中也解釋，衛福部在10月底就已經告發蘇偉碩。

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