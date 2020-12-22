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1小時煮46道菜！10歲妹破世界紀錄　廚齡曝光...網全驚呆

▲10歲女童一小時煮46道菜。（圖／翻攝自twitter／ANI）

▲10歲女童一小時煮46道菜。（圖／翻攝自twitter／ANI）

實習記者周依儒／綜合報導

一個小時內能做出多少道料理？印度10歲女童拉克希米（SN Lakshmi Sai Sri），日前參加當地舉辦的烹飪世界紀錄比賽，竟然只用58分鐘就做出高達46道菜餚，且菜色完全沒有重複，讓在場所有人都看傻！狂讚拉克希米根本是小廚神。

根據《印度快報》報導，來自坦米爾納杜邦（Tamil Nadu）的拉克希米，雖僅有10歲，但是個小小廚神。她日前挑戰由印度設立的「UNICO世界紀錄」，只用58分鐘就烹煮出46道不同菜餚，成功打破原先紀錄。拉克希米受訪時謙虛表示，自己在和媽媽在學烹飪時便產生了興趣，很高興自己可以達到這樣的里程碑。

▲10歲女童一小時煮46道菜。（圖／翻攝自twitter／ANI）

▲46道菜色完全沒有重複。（圖／翻攝自twitter／ANI）

拉克希米的母親卡拉馬格（Kalaimagal）則表示，拉克希米開始下廚的時間其實並不久，是在今年因疫情封城期間，才開始學習烹飪，「我以前常常煮泰米爾納德邦的傳統美食給她吃，在封鎖期間，女兒也經常和我一起待在廚房，當我和丈夫討論起拉克希米對烹飪的興趣時，他就建議她應該去參加烹飪世界紀錄比賽，所以我們就決定讓拉克希米來試試。」

據了解，「UNICO世界紀錄」上一位紀錄保持人是來自印度喀拉拉邦（Kerala）的10歲女孩珊薇（Saanvi），她的紀錄是在1小時內煮了30道菜。這次拉克希米成功挑戰，也引發網友熱議，大讚她非常有天分、態度又謙虛，將有機會成為廚藝界的明日之星。

▼影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。

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