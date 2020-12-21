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印度14歲神童預言成真！英國新冠變種病毒肆虐　災難「還沒結束」

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▲▼印度神童阿南德的預言成真。（圖／翻攝自YouTube@Conscience）

▲印度神童阿南德的預言成真。（圖／翻攝自YouTube@Conscience）

記者羅翊宬／綜合報導

印度年僅14歲的神童阿南德（Abhigya Anand）曾於2019年8月發佈的影片中，以占星術預言今年全球將接連面臨新冠疫情、戰爭、股市崩跌等大事，還預言人類雖然會成功得到疫苗，不過之後卻有更多的新型病毒出現，同時衍生出超級細菌，而如今預言正一一成真。

綜合外媒報導，阿南德還曾分析，木星與土星將在12月20日完全相合，且會持續到2021年3月31日，這場危機的嚴重程度遠超過新冠疫情。如今，英國發現傳染力更強大的新冠變種病毒株，這也表示一場更大的災難隨時將會爆發！

而他也在先前的預言中指出，日蝕陰影將於6月21日投射在中印邊境，結果兩國旋即爆發軍事衝突，且此後世界各地紛爭不斷，美國與伊朗互相空襲，而南北韓也因空飄宣傳氣球等問題爆發紛爭，之後疫苗雖成功問世，但因藥廠與各國政府倉促的態度，陸續傳出副作用或疫苗無效等問題。

阿南德稱根據占星數、印度教經典《吠陀》（Veda）、簡單邏輯、對這世界的基本理解，可以正確預測未來，雖然預言陸續被印證，但他也強調，不希望世人因為他的預言感到恐慌，且期盼疫情能儘早結束。

►印度少年神預測！新冠疫情襲全球　後續預言更可怕…災難持續到明年
►「天象不妙！」　印度14歲神童預言「危機再現」：疫苗可能出問題

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