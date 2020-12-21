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535萬存銀行竟只剩300元！銀行甩鍋「不負責」　男爆氣怒告詐欺

▲▼盜竊。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲印度一名男子聽信好友的話，將錢放入銀行，結果錢卻被全部盜走。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／綜合報導

印度一名來自塔爾泰傑（Thaltej）的45歲男子帕西（Tulsiram Pasi），最近對3女1男提起訴訟，指控他們合夥欺詐了他的錢；帕西前後一共損失了約莫1400萬盧比。目前警方已介入調查，並凍結了所有涉案人員的銀行戶口，但其中2名女子已潛逃。

據當地媒體《Ahmedabad Mirror》報導， 去年9月，帕西以140萬盧比的價格，賣掉了他在古加拉特邦（Gujarat）大學附近的一片祖傳土地。與他相識25年的好友杜力（Jigar Tuli）知悉後，誘惑帕希把錢都放到他母親魏娜（Veena）朋友普加沙（Pooja Shah）所任職的銀行中。

9月14日，帕西聽從杜力的話，到他所說的銀行開了帳戶，並存入550萬盧比（約新台幣210萬元）。2天后，他收到訊息指出，他賬戶中的30萬盧比（約新台幣11萬元）已被轉入魏娜的賬戶。他向普加沙求證時，對方稱這只是一個誤會。

▲▼盜竊。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲帕西戶口中的1400萬盧比被盜剩866盧比。（圖／取自免費圖庫Pexels）

帕西在10月5日又存入兩張各面值450萬盧比（約新台幣172萬元）和400萬盧比（約新台幣152萬元）的支票，沒想到，他在12月查看自己的賬戶餘額時，竟赫然發現，自己的戶口只剩下866盧比（約新台幣330元）。

帕西在檢查明細後發現，他的賬戶在9月18日至11月26日間，一共匯了1400萬盧比（約新台幣535萬元）到好友杜力的母親魏娜和妻子薩普娜（Sapna）的賬戶。當他就此事對普加沙提出質疑時，對方卻表示，銀行對網上的金錢交易並無責任，惹怒了帕西，讓他憤而報警。

帕西對好友杜力和他的妻子、母親以及區域銀行經理普加沙提出訴訟，指控4人合夥詐騙了他的錢財。警方表示，他們已封鎖了帕西、杜力、魏娜和薩普娜的戶口，目前杜力的母親魏娜和妻子薩普娜正在潛逃。

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