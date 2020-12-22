英變種毒株「兒童感染率」飆增　病毒小組：現更容易侵入細胞

▲伊拉克學校為遏止新冠肺炎疫情，醫護人員為當地小學生做病毒篩檢。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

新冠肺炎病毒在英國出現新毒株，驚人的傳播速度導致目前至少有40個國家禁止英國航班入境。然而，根據外媒報導，科學家發現新毒株所帶來的突變可能會讓兒童的感染機會大增，雖然還沒有找出任何因果關係，但從數據中可以明顯看到。

根據路透社22日報導，英國當局新興呼吸道病毒威脅諮詢小組（NERVTAG）多位科學家向媒體表示，在追蹤新變異的「B.1.1.7病毒株」的過程中發現，新毒株可能讓兒童變得與成年人一樣容易感染新冠肺炎，這是在之前的病毒株中沒有的現象。NERVTAG主席、牛津大學新興傳染病教授霍比（Peter Horby）表示，此病毒變體「確實」比其他變異病毒更具傳染力。

NERVTAG成員、倫敦帝國學院傳染病教授佛格森（Neil Ferguson）表示，有跡象表明，新的病毒株讓兒童更容易被感染，雖然尚未建立任何因果關係，但從數據中可以看到這樣的趨勢，「我們需要蒐集更多數據，以了解它今後的表現。」另一位NERVTAG的科學家巴克利（Wendy Barclay）教授補充，「B.1.1.7」更容易進入人體細胞，依混合模式可預見將會有更多兒童被感染。

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