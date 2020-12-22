自爆愛上「全美最黑心CEO」　美女記者離婚雪藏卵子：要等他出獄

▲ 圖靈製藥前執行長希克瑞里。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

前藥廠CEO與避險基金經理希克瑞里（Martin Shkreli），因哄抬治藥品價格而被冠上「全美國最痛恨的人」稱號，2018年被判刑7年。不過美國彭博社前女記者仙菲（Christie Smythe）近日卻自爆，與希克瑞里墮入愛河，不僅離婚、辭職，還已雪藏卵子等待對方出獄。

▲ 38歲的仙菲。（圖／翻攝自推特）

38歲的仙菲近日接受法國雜誌Elle採訪時表示，她2015年因工作關係結識了希克瑞里，雖然當時已婚，但仍陷入熱戀，即使對方入獄仍不離不棄，之後甚至與丈夫離婚、向彭博社提出離職，還已雪藏卵子等待心愛之人出獄。

不過面對深情綿綿的仙菲，在獄中的希克瑞里發聲明回應僅稱「祝願仙菲小姐未來好運」，對兩人關係不置可否。目前，仙菲在一間初創媒體公司工作，為希克瑞里撰寫傳記，因新冠疫情關係，兩人已有一整年沒見面。

據悉，希克瑞里人稱「製藥哥」（Pharma Bro），曾帶領圖靈製藥（Turing Pharmaceuticals），2015年突然調漲藥品「達拉匹林」（Daraprim）價格5000%，從每顆13.5美元漲至750美元，引起全民撻伐。這種藥品用於治療罕見的弓漿蟲症（Toxoplasmosis），愛滋病患等免疫系統脆弱的人也相當倚賴它。

希克瑞里辯稱，調升達拉匹林的價格是合理的，還將其比作豪華汽車奧斯頓馬丁（Aston Martin）。雖然過去也有藥商靠提高藥品售價大賺一筆，但希克瑞里作為比其他人更加過分，不僅連續漲價2次，還在推特上發文攻擊媒體，甚至因為騷擾一位記者而被推特停權。

希克瑞里2015年12月被捕，因涉及2項證券詐欺罪與1項陰謀證券詐欺罪2017年8月被定罪，2018年3月遭判刑7年。