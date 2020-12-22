NCC研擬《數位通傳法》　國民黨：限制FB、IG、YT言論

▲中天新聞轉戰網路。（圖／翻攝自YouTube／ 中天電視）

記者徐政璿／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）在21日召開《數位通訊傳播法》座談會，邀請網路媒體業者和PTT代表等人出席。國民黨政策會指出，該法案涉及的包括Google、FB、IG、YouTube等平台業者， NCC將藉此機會將惡手延伸至整個網路世界。

國民黨政策會表示，今年12月11日，中天新聞台被NCC用了最粗暴的手段強制關台，台灣的言論自由歷經了史上最黑暗的一天，中天關台所帶來的寒蟬效應將會越來越明顯，台灣未來恐將淪為媒體不敢監督政府、人民不敢議論朝政的威權國家。

國民黨政策會說，民進黨早在2016年就曾通過「數位通訊傳播法」草案，2018年前地方選舉大敗後，歸咎於假消息，行政院更是為此積極修改原本的草案，增列關於不實訊息的內容，但由於爭議過大引發輿論撻伐，甚至鬧到國際媒體上而暫緩，如今沉寂許久的《數位通訊傳播法》捲土重來，試圖對言論自由進行更全面的管制。

國民黨政策會指出，NCC於21日召開「數位通訊傳播服務規管趨勢與法制革新」座談會，計畫在半年到1年內達成全民共識，要讓這部為箝制網路言論的惡法儘快過關。由於草案涉及的包括Google、FB、IG、YouTube 等平台業者， NCC將藉此機會將惡手延伸至整個網路世界。

檢視草案內容，國民黨政策會說明，民眾在各大社群網站發文，若被指稱是不實消息，政府主管機關或檢舉人可要求平台把該內容下架，違者可能被處高額罰鍰，甚至可能高達前1年銷售額的10%。而其中誰來認定「不實訊息」並未規範，無疑成為限縮言論自由的「空白授權」。

國民黨政策會諷刺，以後搞不好連「蔡英文開放萊豬進口」這種「事實」都會被判定為「不實消息」，這會讓台灣徹底淪為蔡英文與民進黨政府一言堂。

國民黨政策會也引用台灣民意基金會的民調，數據顯示有接近7成的人不相信NCC能獨立行使職權，「這項數據凸顯出國人對於NCC的反感」。

最後，國民黨政策會表示，現在NCC甚至要推出通傳法來更全面的箝制言論，這對民進黨滿口言論自由形成無比強烈的反差與對比，我們將持續反對蔡政府箝制言論自由的暴政，也請NCC不要挑戰人民對於言論自由的底線，更不要把自己作賤成執政黨的附屬黑機關。

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