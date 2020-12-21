蘇偉碩遭查水表　游錫堃：如果違法必須付出法律責任

▲立法院長游錫堃。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

前榮總醫師蘇偉碩近期時常出席記者會宣示反萊豬，並公開發表「萊豬有毒」等言論，日前接到警方偵訊通知書，要求他到案說明。對於外界質疑言論自由遭到限縮，立法院長游錫堃21日受訪表示，法律都是經過立法院制定、總統公布的，只要在合法範圍之內，什麼都可以做，因為台灣是自由民主國家，但如果違法的話，必須付出法律責任，「我們是法治國家」。

游錫堃21日上午接見行政院秘書長李孟諺、公平交易委員會及中央選舉委員會委員被提名人，對於國民黨將於表決日當天，在立法院外舉辦「最後的晚餐」晚會，他表示，不知道國民黨活動的內容，但只要在合法合理範圍之內，國會自治，藍委要怎麼辦他都沒有意見。

針對藍委呼籲綠委不要淪為總統蔡英文的表決部隊，游錫堃則說，國會表現本來就要讓外界知道，這也是國會直播的原因，今年初才選完立委，4年後又要立委選舉，立委表決等於是向全民負責，並且要在下次選舉爭取更多選票，這是民主國家常態。

至於是否擔心當天議事衝突，游錫堃則說，站在立法院院長的角度，希望大家有秩序，合法合理，大家不要再讓台灣變成國際媒體報導對象，有損國家形象就好，這是他的希望。

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