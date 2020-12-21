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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇偉碩遭查水表　游錫堃：如果違法必須付出法律責任

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▲▼游錫堃接見行政院李孟諺秘書長率公平交易委員會及中央選舉委員會委員被提名人一行。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院長游錫堃。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

前榮總醫師蘇偉碩近期時常出席記者會宣示反萊豬，並公開發表「萊豬有毒」等言論，日前接到警方偵訊通知書，要求他到案說明。對於外界質疑言論自由遭到限縮，立法院長游錫堃21日受訪表示，法律都是經過立法院制定、總統公布的，只要在合法範圍之內，什麼都可以做，因為台灣是自由民主國家，但如果違法的話，必須付出法律責任，「我們是法治國家」。

游錫堃21日上午接見行政院秘書長李孟諺、公平交易委員會及中央選舉委員會委員被提名人，對於國民黨將於表決日當天，在立法院外舉辦「最後的晚餐」晚會，他表示，不知道國民黨活動的內容，但只要在合法合理範圍之內，國會自治，藍委要怎麼辦他都沒有意見。

針對藍委呼籲綠委不要淪為總統蔡英文的表決部隊，游錫堃則說，國會表現本來就要讓外界知道，這也是國會直播的原因，今年初才選完立委，4年後又要立委選舉，立委表決等於是向全民負責，並且要在下次選舉爭取更多選票，這是民主國家常態。

至於是否擔心當天議事衝突，游錫堃則說，站在立法院院長的角度，希望大家有秩序，合法合理，大家不要再讓台灣變成國際媒體報導對象，有損國家形象就好，這是他的希望。

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