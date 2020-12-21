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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨48小時甲動「守夜」立法院　前主席齊聚街頭護食安

▲▼蘇貞昌赴立法院專案報告美豬美牛。（圖／記者屠惠剛攝）

▲萊豬引發極大食安疑慮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院會本週四（24日）將議決含萊克多巴胺豬肉進口等相關行政命令及法案，國民黨將由前主席們帶隊，在立法院外舉辦「最後的晚餐」晚會。由於本次國民黨與民團合作獲得正面迴響，屆時預計有上千人集結立法院周邊。

立法院24日加開院會，處理萊豬進口等9項行政命令及《學校衛生法》修正草案、《食品安全衛生管理法》修正草案。根據國民黨團規劃，從23日傍晚開始，國民黨團將發出48小時的甲級動員。此外，民團31日在凱達格蘭大道上舉辦為食安守夜活動，國民黨也會聲援。

為了施加壓力給民進黨立委，國民黨團總召林為洲、首席副書記長鄭麗文也已經分別在臉書發文，並公布民進黨62位立委辦公室電話，要綠委正視民意。表決日當天，場外也將有大螢幕轉播院會實況，會一一點名哪些立委投下贊成及反對票，要綠委為歷史負責。

由於本次國民黨與民團合作獲得正面迴響，雙方23日在青島東路合辦「最後的晚餐」晚會，屆時預計有上千人集結立法院周邊，現場會準備四神湯、滷肉飯等台灣豬美食。至於活動部分，民團將負責表演，國民黨立委吳斯懷目前計畫與民眾夜宿街頭。

「擋萊豬不計代價！」藍營人士表示，目前多份民調顯示，有高達7成民意反對萊豬進口，希望民進黨懸崖勒馬，也要考量疫情仍未趨緩，別讓台灣的食安在此刻出現破口。

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