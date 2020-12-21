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連續48小時甲動擋萊豬　林為洲：食安不只是國民黨的事

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▲▼國民黨團召開「反萊豬 最後晚餐」守夜活動記者會。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨團召開「反萊豬 最後晚餐」守夜活動記者會。（圖／國民黨團提供）

記者楊蕓／台北報導

立法院會24日將議決含萊克多巴胺豬肉進口等相關行政命令及法案，預料當天將上演表決大戰。國民黨團發出48小時甲級動員，23日將舉行「最後的台灣豬晚餐」晚會，24日當天則會透過大螢幕轉播議場表決情形，並號召公民團體每小時繞行立法院，不過，黨團總召林為洲仍再次喊話，希望當天能有「奇蹟」出現，盼民進黨立委良心發現，不要讓行政命令通過。

林為洲表示，星期四平安夜立法院將處理9個萊豬行政命令及食安法、學校衛生法，國民黨團態度很簡單，就是「全力阻擋」，用盡各種方法，在院內、院外，甚至訴諸明年8月公投，都要擋萊豬，這是基本立場。

林為洲說明，23日下午5點半開始，將號召民眾在濟南路集結，舉辦晚會及「最後的台灣豬晚餐」活動，歡迎所有支持顧食安、反對萊豬進口的民眾一起參加，希望能有「奇蹟」出現，民進黨委員能良心發現不要讓行政命令通過。

林為洲表示，24日表決當天，立法院周邊除了轉播議場表決的過程，也將一一點名哪些人投下贊成，他們要對歷史負責；此外，每個小時都會繞行立法院，帶隊的包括馬英九、反萊豬聯盟、消基會等關心食安的公民團體，一方面施壓院內投票的委員，並再次強調顧食安不是只有國民黨的事情，而是不分階層、黨派色彩。

國民黨團書記長林奕華表示，開放萊豬進口，行政院有它們為難之處，但立法院代表民意，高達6、7成民眾反對萊豬進口，希望民進黨團站在高民意之下，回到民意機關由民意作主，而不是以黨作主。

國民黨團副書記長鄭麗文批評，無法置信居然短短幾天後，就要正式毫無設防，開放全牛、全豬進口，國會要負起把關責任，也希望民眾一起施壓，喚醒民進黨的良知，不要淪為蔡英文的表決部隊，不要淪為黨意的橡皮圖章。

鄭麗文說，國民黨會窮盡一切力量擋來豬，但反萊豬是一個無關藍綠、台灣高度共識的立場，國民黨甲動48小時、夜宿街頭，就是要跟民意結合，擋下萊豬，而不管最後結果如何，都要公開透明的留下歷史紀錄。

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