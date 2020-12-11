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星潮之夜重磅來襲！「220位浪LIVE直播主＋重量級藝人」炸翻全場

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▲星潮之夜重磅來襲！「220位浪LIVE直播主＋重量級藝人」炸翻全場。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者陳家豪）

▲▼星潮之夜重磅來襲！「220位浪LIVE直播主＋重量級藝人」炸翻全場 。（圖／記者陳家豪攝）

▲浪LIVE年度盛典「星潮之夜」盛大登場！超人氣歌手J.Sheon用迷人嗓音炸翻全場。（圖／記者陳家豪攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

浪LIVE年度盛典「星潮之夜」重磅來襲！超人氣歌手J.Sheon用迷人嗓音炸翻全場，220位直播主走出直播間，打扮成男神女神前來共襄盛舉，包括帥氣又有才的星潮四帥、時尚結合古典的女子團體「無雙樂團」、魅力無法擋的啦啦隊「樂天女孩」、知名造型師李明川等等，眾星雲集一同共享浪LIVE的榮耀里程碑。

▲▼星潮之夜重磅來襲！「220位浪LIVE直播主＋重量級藝人」炸翻全場 。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼星潮四帥、無雙樂團盛裝打扮出席星潮之夜，共有220位直播主前來共襄盛舉。

▲▼星潮之夜重磅來襲！「220位浪LIVE直播主＋重量級藝人」炸翻全場 。（圖／記者陳家豪攝）

浪LIVE董事長王冠中表示，「目前為止，浪LIVE已經是全台灣才藝直播最大的一個平台，我們一直堅定一個信念就是綠色直播，我們不涉黃、不涉賭、不談政治，目前下載人數已經超過500萬人次，主播總共有6500人，更重要的一件事情，就是在2020年，浪LIVE正式成為台灣上市公司的一員，這也是目前為止，全台灣直播業首間上市掛牌公司」。

▲▼星潮之夜重磅來襲！「220位浪LIVE直播主＋重量級藝人」炸翻全場 。（圖／記者陳家豪攝）

▲浪LIVE董事長王冠中表示，浪LIVE是目前全台灣才藝直播最大的一個平台，也是台灣首間上市掛牌的直播平台。

重量級藝人J.Sheon、AKB48 Team TP、樂天女孩與浪LIVE直播主輪番上陣，精彩表演不間斷，最後由超人氣創作小天王畢書盡壓軸登場，不僅尖叫聲破表，氣氛也嗨到最高點！今年特別舉辦線下賽拚人氣，第一名獎金高達10萬元，好聽、好看又有獎金可以拿的星潮之夜，將浪LIVE直播主齊聚一堂，可以說是高顏值、高人氣的最強盛典。

▲▼星潮之夜重磅來襲！「220位浪LIVE直播主＋重量級藝人」炸翻全場 。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼重量級藝人與浪LIVE直播主輪番上陣，精彩表演不間斷。

▲▼星潮之夜重磅來襲！「220位浪LIVE直播主＋重量級藝人」炸翻全場 。（圖／記者陳家豪攝）

在盛典上也頒發18個獎項，肯定直播主整年的辛苦努力，亞洲統神張嘉航今年加入浪PLAY成為台柱，榮獲「浪PLAY遊戲實況人氣王獎」，亞洲統神張嘉航提到，「我覺得浪PLAY相對來說比較自由，它也不太會管你什麼，就是自由的直播，有時候它會給直播主一些友善的贊助及幫助，跟其它直播平台比較不一樣，其它直播平台就是放你在那邊，但浪PLAY會主動幫助你」。

▲▼星潮之夜重磅來襲！「220位浪LIVE直播主＋重量級藝人」炸翻全場 。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼亞洲統神張嘉航榮獲「浪PLAY遊戲實況人氣王獎」，張嘉航表示「跟其它直播平台不同的是，浪PLAY會給直播主一些友善的贊助及幫助」。

▲▼星潮之夜重磅來襲！「220位浪LIVE直播主＋重量級藝人」炸翻全場 。（圖／記者陳家豪攝）

綜藝天王吳宗憲驚喜現身擔任頒獎嘉賓，頒發年度最佳男神女神獎，在2019年全年鑽石收益最高成為破千萬主播的雷衣，一舉奪下5個獎項，雷衣指出「其實我直播的風格比較自然，就是會跟粉絲很像朋友般的互動，我直播的年資大概明年才剛滿2年，在浪LIVE上算是中生代偏新的主播，所以其實很感謝大家的幫忙」。

▲▼星潮之夜重磅來襲！「220位浪LIVE直播主＋重量級藝人」炸翻全場 。（圖／記者陳家豪攝）

▲綜藝天王吳宗憲驚喜現身擔任頒獎嘉賓，頒發年度最佳男神女神獎。

▲▼星潮之夜重磅來襲！「220位浪LIVE直播主＋重量級藝人」炸翻全場 。（圖／記者陳家豪攝）

▲在2019年全年鑽石收益最高成為破千萬主播的雷衣(左1)，一舉奪下5個獎項。

獲得「開播時數最長男主播獎」的佐易，更是長達1710小時陪伴粉絲，佐易說明堅持努力開播的原因是想要衝比賽，為了得到自己想要的成績 所以才能堅持這麼長的時間，更感謝粉絲長時間的陪伴，「謝謝粉絲在2019年陪伴我1700多個小時，沒有他們的陪伴，其實我也沒辦法在上面開播這麼長的時間，有他們才會有現在的我」。

▼獲得「開播時數最長男主播獎」的佐易，長達1710小時陪伴粉絲，佐易表示「很謝謝粉絲，沒有他們的陪伴，我也沒辦法在上面開播這麼長的時間」。

▲▼星潮之夜重磅來襲！「220位浪LIVE直播主＋重量級藝人」炸翻全場 。（圖／記者陳家豪攝）

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