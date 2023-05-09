企鵝妹驚見「鄧佳華、吃屎哥」現身前方路線　她嚇到報警求救！

▲企鵝妹發現鄧佳華與吃屎哥在前方路線等待，突然臉色凝重。（圖／翻攝自企鵝妹twitch）



記者林彥臣／綜合報導

南韓知名實況主「企鵝妹」柳允進徒步環台第14天抵達新竹境內，在9日下午4點左右，再度遇見日前曾在她的直播中現身的鄧佳華與吃屎哥，讓她感到相當困擾，不僅刻意改變路線避開他們，還嚇得打電話報警求助。

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▲企鵝妹將鏡頭轉向前方，指出鄧佳華與吃屎哥就在前面等她。（圖／翻攝自企鵝妹twitch）



企鵝妹在直播中原本與粉絲正常聊天，突然話鋒一轉向粉絲表示，「色情片男與求婚男在前面等我」。接著她就走到馬路的對向，刻意避開他們。

企鵝妹說，「我覺得他們讓我感到困擾，我覺得他們打算對我做些什麼，我很害怕他們對我做某些瘋狂的事情，如果等他們做了這些瘋狂的事情之後再報警，那就太遲了。」

▲企鵝妹打電話報警。（圖／翻攝自企鵝妹twitch）



企鵝妹打電話跟警察說，「有2個人一直跟著我，我擔心他們打算對我做什麼怪事，他們目前沒有對我做什麼事情，但他們一直跟在我附近，我只是照計畫前往竹北，所以我想通報這件事讓你們知道。」

▲警官火速現身接受企鵝妹陳述案情。（圖／翻攝自企鵝妹twitch）



就在企鵝妹打電話通報之後的5分鐘，一位警官就立刻現身在直播鏡頭前，並且接受陳述案情。就在警官到場後，鄧佳華與吃屎哥似乎也已離開現場。

警官也在鏡頭前呼籲，所有的網友或粉絲還是要尊重直播主，不要因為自己一時的興起或想法，去做讓人家不開心的事情。