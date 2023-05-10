中捷遭吊臂貫穿1死8傷…乘客直播內部慘況！回憶經過喊：手都在發抖

記者許權毅、 游瓊華、鄧木卿、戴若涵／台中報導

台中捷運10日中午12時24分發生一起嚴重意外！一輛往南行駛的列車行經豐樂站時，路邊施工高樓的吊臂倒塌，吊臂直接貫穿車廂，造成1人死亡、8人受傷，列車隨即停駛，並疏散旅客，台中市長盧秀燕也趕往現場了解情況。事發後女乘客也直播錄下車廂內慘況，只見滿地碎片，畫面令人怵目驚心。

▲中捷車廂遭吊臂貫穿，釀1死8傷，女乘客直播內部慘況嚇喊「我現在手都在抖」。（圖／chinjou_lin授權提供，下同）

一名女乘客受訪時表示，事發當時她陪父親乘坐捷運第一節車廂，捷運突然就停了下來，她趕緊抱住父親的身體，但可能頭部沒有保護到，父親疑似遭彈飛的玻璃砸到頭，當場見血，她驚魂未定指出，事發時「我們就是一片混亂，然後車就停下來了，我只看到鷹架出現在車廂裡面。」

▲女乘客抱住父親身體，但父親頭部仍遭彈飛的玻璃砸傷。（圖／記者許權毅攝）

該名女乘客也在個人社群軟體上直播，透過畫面可發現車廂內部一片狼藉，由於吊臂砸下來的力道猛烈，直接貫穿車廂，不只車門掉下來，車廂座椅也噴飛，碎玻璃四散，不少乘客的包包、鞋子以及隨身物品散落車廂各處，畫面相當驚悚，女乘客忍不住直呼，「我現在非常的慌張，手現在都在發抖。」