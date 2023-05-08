吳宗憲、花媽、Miya合體開賣　4小時業績破3000萬

▲綜藝天王吳宗憲與母嬰直播天后花媽、Miya人妻妹紙合作，首度開賣東森嚴選商品，創下3000萬業績紀錄。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

綜藝天王吳宗憲與母嬰直播天后「花媽Quella」、美妝直播天后「Miya人妻妹紙」三度合體第一次500萬、第二次1500萬，昨天晚上飆破3000萬，由於花媽、Miya兩人皆懷孕都挺著大肚子，讓吳宗憲笑說自從去年和他們兩位合體開播之後，就一起懷孕了，加上自己今年一次當兩個阿公，稱自己是最有褔之人帶給大家「好孕到」的送子仙公！

昨天直播，花媽身著超火辣黑色水鑽細肩帶緊身洋裝，Miya身著白色亮片小洋裝，和白金色假髮，身後的高顏值仙女軍團更是清一色性感小洋裝，八位美女用熱烈的尖叫歡呼聲歡迎吳宗憲出場，吳宗憲也不負觀眾期待，開場就帶來超深情的「Careless Whisper」歌曲，金曲歌王動聽的歌聲讓螢幕前的粉絲觀眾瞬間飆至1.7萬人，留言數也超過8000則。

▲東森直播主沛沛（左）、母嬰直播天后花媽（中）與美妝直播天后Miya人妻妹紙（右）首度開賣東森嚴選「德國BENVOL 高風速溫控負離子吹風機」。

花媽、Miya選擇與東森購物合作，強調「東森嚴選品質，我替粉絲嚴選東森」，這次母親節替粉絲們嚴選來自德國的「BENVOL 高風速溫控負離子吹風機」，不僅品質超越他牌，重要的是價格只要1/4，還可以試用，不滿意可以全額退加上保固兩年，除了東森嚴選，沒有其他可比，特別適合致贈給媽媽，做為貼心高質感的母親節禮物，吳宗憲與花媽Quella加上Miya人妻妹紙，開賣4小時，業績立刻超越3000萬，同時在線人數1.7萬人，可見吳宗憲合體母嬰直播天后花媽、美妝直播天后Miya人妻妹紙的堅強實力。

▲德國BENVOL 高風速溫控負離子吹風機通過SGS，BSMI商品安全檢驗雙重認證。現發行時尚灰與皇家藍兩色。

「德國BENVOL 高風速溫控負離子吹風機」，全球首創 6段溫控X5 段風速 高風速溫控負離子吹風機，擁有全新精巧強勁數位馬達，每分鐘高達110,000rpm轉速，利用激增壓，生成超高速噴射氣流，可快速達成乾髮整髮功能。 2億負離子呵護秀髮光亮不毛躁，不僅減少靜電、撫平毛躁、保濕鎖水， 讓秀髮維持整天的亮麗柔順。高科技NTC智慧溫控，每秒100次偵測溫度防止過熱，維持髮絲水潤光澤，LED按鍵自動功能，可自動記憶前次使用的溫度和風速。時尚中空絕美造型，僅595g的超輕量手感，輕巧方便好攜帶。「德國BENVOL 高風速溫控負離子吹風機」通過SGS，BSMI商品安全檢驗雙重認證。現發行時尚灰與皇家藍兩色，「德國BENVOL高風速溫控負離子吹風機－全配」、「德國BENVOL高風速溫控負離子吹風機（含收架）」。推薦給還在尋找母親節禮物的朋友們。

▲▼母嬰直播天后花媽Quella母親節替粉絲精選東森ecKare森美妍的「白茶賦活保濕系列」以及「 極地雪玫瑰系列」，特別適合送禮給愛美的媽咪。

花媽也精選了東森ecKare森美妍的「白茶賦活保濕系列」，全系列設計以Tiffany藍綠色做浪漫漸層包裝，讓肌膚體驗24小時超有感保濕！白茶的保護力是維生素C的3倍、維生素E的4.5倍，「白茶賦活保濕系列」除了白茶成分，也添加了神經醯胺、H.A.玻尿酸精華等超強保濕成分，全套保養還內含萃取自納豆菌發酵的γ-PGA，質地較濃稠卻又非常好吸收，γ-PGA能形成肌膚上的隱形面膜，防止水分流失，啟動肌膚自我補水能力，強化天然保濕屏障，讓水潤直達肌底，幫肌膚注入24小時不間斷的保濕能量。「白牡丹保濕日晚霜超值組」內含1罐「白牡丹賦活保濕日霜」與1罐「白牡丹賦活保濕日霜」；「超級導客組－保濕洗卸超值雙星」內含「85%胺基酸保濕潔面霜」與「瞬效保濕精油卸妝膏」。

另外還精選東森ecKare森美妍旗下的「極地雪玫瑰系列」、全系列嚴選天然頂級成分，被網友稱為「敏感肌修護神器」，不只是為肌膚打造勻亮潤澤感，更帶有療癒玫瑰香氣，玫瑰金瓶蓋搭配珍珠粉瓶身視覺上療癒感加倍。添加雪玫瑰、大豆胜肽、r-PGA等精華成分可保濕，日間修護、夜間全天候護理肌膚。選用「阿爾卑斯野玫瑰」，透過獨家技術萃取雪玫瑰幹細胞精華，蘊含豐富活性成分修護肌膚因歲月、紫外線、外在壓力所造成的損害，使肌膚更加勻亮潤澤。

「極地雪玫瑰精萃」含高濃度賦活成分，深入肌底，可深層滋潤、抵禦傷害，層層修護並活化肌膚，重現肌膚光澤透亮感。含多種保濕成分，水嫩能量使後續保養品能有效吸收，綻放細緻光澤。「極地雪玫瑰凝霜」質地清爽潤澤，添加專櫃級抗老成分及EGF，此外還含積雪草、紫草根等修護精華，能舒緩肌膚的脆弱與乾燥不適，幫助重建肌膚平衡，在日間穩定膚況，並對抗外在刺激。

被稱為「神仙霜」的「極地雪玫瑰乳霜」含有多種活性因子，接觸肌膚的瞬間，即能釋放活性直達肌底，喚醒肌膚新生能量。在夜間深度舒敏，具有強大修護力的植萃成分，能深層修護、強健肌質，重現緊緻明亮膚況，高度潤澤讓保養超有感。母親節送給愛美愛漂亮的媽咪，最能讓她開心。

▲官方正版「JACKY WU 日安玩美紅藜麥穀物粉」（紅藜果膠）富含「靈芝多醣體」調節生理機能，滋養補身。以及穀物之王「紅色藜麥」與「蘋果果膠」調整體質、幫助消化。

吳宗憲與花媽合體，也開賣起近日人氣話題最高的「JACKY WU 日安玩美紅藜麥穀物粉」（紅藜果膠），限量2000組，網友團揪手刀搶購一空，「JACKY WU 日安玩美紅藜麥穀物粉」份量加倍，並升值黃金比例，推薦給追求保健和青春美麗的媽咪，天天擁有滿滿活力。「JACKY WU 日安玩美紅藜麥穀物粉」（紅藜果膠）富含「靈芝多醣體」調節生理機能，滋養補身，以及穀物之王「紅色藜麥」與「蘋果果膠」調整體質、幫助消化。餐前飲用一包，每天1～3包，以300毫升溫開水沖泡，搖勻/攪拌10～15秒 ，即可飲用。超值優惠的東森直播價，回饋給熱情粉絲與東森購物會員朋友們。

▲JackyWu WU所不在藍牙喇叭麥克風組，送給喜愛隨走隨歡唱的媽咪。

「JackyWu WU所不在藍牙喇叭麥克風組」（麥克風、喇叭雙入組）三色任選，採取藍牙喇叭搭配無線麥克風的組合，光是藍牙喇叭就有最高6小時的續航力，單顆20W功率輸出，大音量聽起來更爽快，同時搭載矽膠外殼，擁有防潑水效果，達到IPX5的等級。藍牙喇叭還附一個小麥克風，可以直接拿出來開唱，續航力最高達5小時，上面還有按鈕可以自己調控迴聲效果、麥克風大小聲，走到哪裡，想唱就唱超方便，還能夠一次連接兩個藍牙喇叭，打造完美的立體環繞效果。任何一款手機都能夠輕鬆連線，只要購買就有一年的保固期限，總共3種顏色可以任選，包括秘境黑、星宿藍、勃根地紅。送給喜愛隨走隨歡唱的媽咪，一年365天都能闔家歡樂。

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