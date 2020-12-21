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蘇貞昌赴史瓦帝尼大使館　弔唁病逝總理戴安柏

▲▼蘇貞昌在史國故總理戴安伯弔唁簿上題詞致悼。（圖／外交部提供）

▲蘇貞昌在史國故總理戴安伯弔唁簿上題詞致悼。（圖／外交部提供）

記者蕭羽耘／台北報導

台灣非洲友邦史瓦帝尼總理戴安柏（Ambrose Dlamini）13日病逝，行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮21日上午前往史瓦帝尼王國駐台大使館，表達我國政府與人民最深哀悼，並在弔唁簿上題詞致哀。

據法新社報導，52歲的戴安柏在篩檢新冠病毒呈陽性後兩個星期，12月初於鄰國南非住院，13日不幸因病離世。

外交部表示，蘇揆代表我國政府及人民，親自向史國駐台大使戴敏尼（Thamie Dlamini）轉達沉痛哀悼，也請戴敏尼向家屬慰問並轉致，我國政府對於故總理戴安伯生前堅定支持台灣各項國際參與的感謝。

外交部指出，故總理戴安伯於2018年任職史國總理，推動多項經濟革新政策，為史國貢獻良多，並堅定維護台史邦誼。

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