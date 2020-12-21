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快訊／蘇貞昌：蘇偉碩更正錯誤　雖然差到1000倍

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▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

醫師蘇偉碩發表萊豬恐危害健康言論遭衛福部告發違反食安法，但他後來又承認引用錯誤資訊。對此，行政院蘇貞昌21日表示，他已經看到蘇偉碩更正，雖然差到1000倍，那如果能夠更正，讓民眾知道，也是一個正確的態度。

食藥署日前發布新聞稿表示，先前在媒體散布「萊劑比搖頭丸毒250倍」的錯誤訊息，蘇偉碩已承認引用錯誤數據，若蘇醫師願意公開承認並修正圖文影片內容，衛福部將也願意視情形，向警方補充說明澄清內容，以供檢警辦案參考。

對此，蘇貞昌表示，這種科學的問題，都應該理性的討論，植基於最正確的數字，看到蘇偉碩已經更正了他過往的錯誤，而雖然差到1000倍，那如果能夠更正，讓民眾知道，也是一個正確的態度。

蘇貞昌說，我們鼓勵各界討論問題，不要陷入情緒，知道有錯就能改正，同時也希望不要再以訛傳訛，而過去為這種背書的，也應該要有態度表示。

另外，蘇貞昌說，這種問題，衛福部之所以為法定的主管機關，必須依法要有所舉措，但如果蘇偉碩已經有更正了，他的態度如果都能夠讓社會大眾知道過去傳播的是錯誤，現在有新的、正確的數字後，那麼相關的法律責任，我們也希望法院給予斟酌，我們尊重法院相關司法機關的進行。

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蘇貞昌蘇偉碩

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