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孫大千點出民進黨6困境：有功蔡英文分　有過蘇貞昌扛

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▲▼蔡英文、蘇貞昌。（合成圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文、蘇貞昌。（合成圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

最新民調顯示，總統蔡英文滿意度54.6%，較2年前大幅成長，而行政院長蘇貞昌不滿意度45.1%、滿意度44.3%。對此，國民黨前立委孫大千指出，民進黨若迷信817萬票的熱度，民意如流水，蔡英文很快會從神壇跌落人間；此外，他也列出民進黨面臨6大困境。

孫大千20日在臉書分析民進黨的6大困境，包括：第一，川普退場，拜登登場，川普政權刻意造成兩岸關係對立緊張，蔡英文如魚得水，任意撿槍，操弄台灣人民的反中仇中情緒，拜登上任後繼續維持美中競爭的格局，但必然回歸傳統國際政治的運作模式，鼓勵以對話代替對抗，民進黨從中操作獲利的空間大幅減少。

第二，孫大千指出，疫苗問世，疫情趨緩，當世界各國全面施打疫苗，在未來半年內疫情渴望有效控制，當全球疫情趨緩，民進黨藉由防疫工作所凝聚的全民意志，將會轉而關注施政績效，屆時才是民進黨正式面臨全民檢驗的時刻。

第三，孫大千表示，萊豬進口，核食跟進，民進黨受制於美日的壓力，在選後必須立刻兌現選前的密室承諾，開放萊豬和核食進入台灣，台灣人民的恐慌和憤怒將會到達臨界點，只有民進黨還像溫水煮青蛙一般，毫無知覺。

第四，有關中天新聞關台，孫大千認為，民進黨利用獨立機關作為白手套，箝制扼殺新聞自由，同時啟動國家機器針對異議份子進行查水表，所有作為都與「民主進步」4字背道而馳，當民進黨背離創黨精神和價值，政黨毁滅的時刻很快就會來臨。

第五，派系內鬥，群雄並起。孫大千分析，蔡英文原先選擇向新蘇系妥協，將行政權交於蘇貞昌手上，而蔡英文隱身幕後，「有功蔡英文分，有過蘇貞昌扛」，這才是造成蔡英文當前高支持度的原因，然而民進黨內反新蘇系的力量正在集結當中，近來頻頻傳出撤換閣揆的風聲，大多是民進黨黨內人士所為，一旦派系大戰開打，加上奪嫡行動展開，民進黨最大的隱憂恐在蕭牆之內。

第六，是貧富差距，急速擴大，孫大千指出，蔡英文為了維持台灣經濟繁榮的假象，採取極度寬鬆的貨幣政策，導致大量資金集中於股市和房市，經濟成長的紅利都落入資本家的口袋，年輕世代的薪資水準不動如山，厭世代的不滿情緒逐漸累積，第一次的青年膨脹潮沖垮國民黨的政權，第二次的青年膨脹潮同樣可能讓民進黨萬劫不復。

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