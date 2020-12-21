嘉義市西區全民運動館預定地　蘇貞昌：全力支持

▲行政院長蘇貞昌視察西區全民運動館預定地 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

行政院院長蘇貞昌日前南下視察嘉義市西區全民運動館預定地，隨行人員包括教育部部長潘文忠及教育部體育署署長張少熙、國發會等單位，嘉義市長黃敏惠與市府團隊、王美惠立委、溫玉霞立委陪同。再聆聽完簡報之後，蘇貞昌院長承諾對於嘉義市政府所提計畫與金額全力支持。

黃敏惠表示，嘉義市民的心聲需要被聽到，院長此次帶著部長、署長一起來，對我們來說很振奮。嘉義市地方小、人口少，但人口密度是全國第二高，嘉義市更是雲嘉南觀光消費中心，輻射範圍從南彰化到北台南，嘉義市的核心地位，需要中央更多支持、給我們更多資源。

▲黃敏惠說明 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠說，蔡英文總統之前來也有承諾要全力支持，市民有這樣的需求、大家都有共識，希望中央全力協助讓嘉義市西區全民運動館一步到位，更能減輕嘉義市的負擔。黃敏惠市長也特別提及，嘉義市鐵路高架化，中央過去曾經承諾全額負擔，中央如果兌現承諾、嘉義市負擔更小些，將能帶領雲嘉南地區有更好的發展。

蘇貞昌表示，嘉義市是很好的所在，中央地方要同心協力讓嘉義市更好，地方需要很多經費才能做建設，中央一定會全力幫忙。嘉義市民愛運動、游泳池等相關設備甚至到達60年年限，所以這一條錢中央一定大幫忙，支持西區全民運動館經費。

▲蘇貞昌視察西區全民運動館預定地，對於嘉義市政府所提金額全力支持 。（圖／記者翁伊森翻攝）

教育處表示，根據《108年運動現況調查》嘉義市規律運動人口數已達84.5%，人民對於體育場館的需求很高。107年3月啟用的嘉義市國民運動中心位於嘉義市東區，為平衡東西區體育發展、提供西區居民更多元運動空間，嘉義市政府積極規劃於劉厝段玉山小段234地號及233地號(現市民農場)位置興建「西區全民運動館」，預計經費為3.5億元。

預定地選在西區劉厝里，三公頃左右的基地，規劃包括室內50米標準溫水游泳池、羽球場、體適能中心、全齡體能訓練場所等，這些設施不僅能提升嘉義市舉辦運動賽事的能量，更能補足原本較缺乏的羽球場、體適能中心需求；此外，全齡體能訓練場所，更可達成高齡者、身心障礙者運動平權的目標。顯見投資西區全民運動館非常具有效益。

▲嘉義市期待西區運動場館的落成。（圖／記者翁伊森翻攝）

教育部部長潘文忠表示，對於嘉義市齊心爭取建設感到欽佩，嘉義市早在108年就提出西區運動中心的概念，當時前瞻計畫仍在籌編中，但預算早已爆表，經報告行政院蘇貞昌院長西區運動中心重要性後得到支持，並加入前瞻2.0體育運動休閒計畫中。潘文忠說，這是一個競爭型計畫，嘉義市超前部署已做好準備，在前瞻計畫預算通過後，將能達成嘉義市民的期待。

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