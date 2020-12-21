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嘉義市西區全民運動館預定地　蘇貞昌：全力支持

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▲▼ 視察西區全民運動館預定地蘇貞昌院長對於嘉義市政府所提金額全力支持 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲行政院長蘇貞昌視察西區全民運動館預定地 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

行政院院長蘇貞昌日前南下視察嘉義市西區全民運動館預定地，隨行人員包括教育部部長潘文忠及教育部體育署署長張少熙、國發會等單位，嘉義市長黃敏惠與市府團隊、王美惠立委、溫玉霞立委陪同。再聆聽完簡報之後，蘇貞昌院長承諾對於嘉義市政府所提計畫與金額全力支持。

黃敏惠表示，嘉義市民的心聲需要被聽到，院長此次帶著部長、署長一起來，對我們來說很振奮。嘉義市地方小、人口少，但人口密度是全國第二高，嘉義市更是雲嘉南觀光消費中心，輻射範圍從南彰化到北台南，嘉義市的核心地位，需要中央更多支持、給我們更多資源。

▲▼ 視察西區全民運動館預定地蘇貞昌院長對於嘉義市政府所提金額全力支持 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠說明 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠說，蔡英文總統之前來也有承諾要全力支持，市民有這樣的需求、大家都有共識，希望中央全力協助讓嘉義市西區全民運動館一步到位，更能減輕嘉義市的負擔。黃敏惠市長也特別提及，嘉義市鐵路高架化，中央過去曾經承諾全額負擔，中央如果兌現承諾、嘉義市負擔更小些，將能帶領雲嘉南地區有更好的發展。

蘇貞昌表示，嘉義市是很好的所在，中央地方要同心協力讓嘉義市更好，地方需要很多經費才能做建設，中央一定會全力幫忙。嘉義市民愛運動、游泳池等相關設備甚至到達60年年限，所以這一條錢中央一定大幫忙，支持西區全民運動館經費。

▲▼ 視察西區全民運動館預定地蘇貞昌院長對於嘉義市政府所提金額全力支持 。（圖／記者翁伊森翻攝）

蘇貞昌視察西區全民運動館預定地，對於嘉義市政府所提金額全力支持 。（圖／記者翁伊森翻攝）

教育處表示，根據《108年運動現況調查》嘉義市規律運動人口數已達84.5%，人民對於體育場館的需求很高。107年3月啟用的嘉義市國民運動中心位於嘉義市東區，為平衡東西區體育發展、提供西區居民更多元運動空間，嘉義市政府積極規劃於劉厝段玉山小段234地號及233地號(現市民農場)位置興建「西區全民運動館」，預計經費為3.5億元。

預定地選在西區劉厝里，三公頃左右的基地，規劃包括室內50米標準溫水游泳池、羽球場、體適能中心、全齡體能訓練場所等，這些設施不僅能提升嘉義市舉辦運動賽事的能量，更能補足原本較缺乏的羽球場、體適能中心需求；此外，全齡體能訓練場所，更可達成高齡者、身心障礙者運動平權的目標。顯見投資西區全民運動館非常具有效益。

▲▼ 視察西區全民運動館預定地蘇貞昌院長對於嘉義市政府所提金額全力支持 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市期待西區運動場館的落成。（圖／記者翁伊森翻攝）

教育部部長潘文忠表示，對於嘉義市齊心爭取建設感到欽佩，嘉義市早在108年就提出西區運動中心的概念，當時前瞻計畫仍在籌編中，但預算早已爆表，經報告行政院蘇貞昌院長西區運動中心重要性後得到支持，並加入前瞻2.0體育運動休閒計畫中。潘文忠說，這是一個競爭型計畫，嘉義市超前部署已做好準備，在前瞻計畫預算通過後，將能達成嘉義市民的期待。

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