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客人留「15萬元小費」給全餐廳員工過聖誕節　老闆感動落淚

▲▼匿名客人留下多達5600美元的小費給餐廳員工。（圖／達志影像）

▲匿名客人留下多達5600美元的小費給餐廳員工。（圖／達志影像）

實習記者湯子暘／編譯

美國俄亥俄州一家餐廳（Souk Mediterranean Kitchen）員工收到一份聖誕大禮，一位匿名客人12日到餐廳用餐完後，竟留下多達5600美元（約新台幣16萬）的小費，每一位工作人員都能分到200美元（約新台幣5700元），包括當天休假的員工。

根據《CNN》報導，餐廳的老闆兼廚師薩拉赫（Moussa Salloukh）表示，「我留下了很多淚水，我現在談到這件事都會留淚。我已經暫時關閉餐廳，讓員工們能有時間去在孩子們的聖誕樹下放些禮物，這對我們來說意義重大。」

今年因為疫情的關係，美國許多餐廳無法維持正常收入，餐廳的員工們原本無法負擔聖誕樹與禮物的費用，而這一筆「小費」卻讓這一切成為可能。

他非常感謝這位不具名的客人，「他們很多人都覺得，好像有人在關注和照顧他們一樣，這給予我們無比的希望。要為28名素不相識的陌生人做這種事，是很美好的事情。」

▲▼英國嚴峻疫情下的海斯廷斯。（圖／路透）

▲英國嚴峻疫情下，封鎖了許多地方的餐廳酒館。海斯廷斯的街道上大白天卻沒什麼人。（圖／路透）

薩拉赫於2019年10月開設自己的餐廳Souk Mediterranean Kitchen，正如現在美國許多餐廳店長一樣，死命掙扎於新冠大流行當中，努力維持生計。

美國國家餐廳協會（National Restaurant Association）今年9月公布數據，至2020年底為止，已有10萬家企業因為疫情而關門倒閉，約有60％無法東山再起，而餐廳是其中受損失最大的產業。

但隨著疫情接近尾聲，餐廳產業逐漸重新站起來。薩拉赫表示，這樣友善的舉動是「提醒」，儘管有障礙和掙扎，未來一切都會好起來的。

他在採訪的最後補充，「這間餐廳是我對母親的致敬，一直到三月我們被迫關閉前，一切都運營良好。後來新冠疫情在財務上帶來了巨大的影響，我們為了生存下去做了一切。突然這位先生來到這裡，留給了我們5600美元的小費，光說『謝謝』還無法表達我們的感謝。」

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