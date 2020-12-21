新冠肺炎阻止F-35交貨！　疫情影響產量「狂減20架」

▲受到新冠肺炎疫情衝擊，導致F-35戰機的交貨進度延遲。（圖／USAF）



記者林彥臣／綜合報導

美國洛克希德•馬丁公司研發的F-35隱形戰機，主打的各項性能都相當吸引人，讓美國全球各地的盟友2018年起就瘋狂下單搶購，進入「大F-35時代」，但是2020年蔓延世界各地的新冠肺炎（COVID-19），卻讓F-35的交貨進度延遲，產量狂減20架。

知名的飛航期刊《全球飛航》（Flight Global）洛克希德•馬丁公司原訂全年生產目標141架F-35戰機，但是受到疫情衝擊，估計會減產18~24架。

F-35業務發展副總裁卡拉漢（Steve Callaghan）表示，「我們目前的目標是到今年年底製造出121架戰機。」如果這一目標能夠實現，將比去年134架的年產量少13架。

卡拉漢補充說，在疫情初期就採取了一些積極的措施，想要降低疫情帶來的衝擊，並為盡快恢復生產制定計劃。

▲洛克希德•馬丁公司最近一次交貨，是為英國製造的3架F-35B。（圖／USN）



洛克希德•馬丁公司到目前為止，已經交付了600多架F-35戰機，最近一次交貨是為英國製造的3架F-35B，於11月30日由美軍飛官駕駛從德州沃斯堡（Fort Worth）基地起飛，抵達英國諾福克（Norfolk）的馬厄姆皇家空軍基地 （RAF Marham），目前英國裝備的F-35戰機總數已經達到21架。

洛克希德•馬丁公司的英國執行長羅達克（Peter Ruddock）指出，英國軍購F-35戰機將帶來後續的經濟效益，因為每一架F-35戰機，英國廠商都負責其中15%的生產工作，主要受益者是英國的BAE系統公司和勞斯萊斯公司，英國會在適當的時候購買138架以上的F-35戰機。

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