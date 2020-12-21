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廚餘再利用連2年榮獲特優　嘉義縣廚餘跨區合作黑水虻立大功

▲▼嘉義縣環保局廚餘再利用績效連莊獲評特優 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣環保局廚餘再利用績效連莊獲評特優 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

環保署108-109年度直轄市及縣（市）政府廚餘回收再利用績效評鑑成績出爐，嘉義縣推動廚餘回收再利用，每月針對全縣平均產生約1038噸廚餘回收處理，扮演統籌規劃及推動角色，連莊榮獲108-109年度全國最高榮譽「特優獎」，是全國唯一連續2年榮獲特優的縣市。

為提升地方廚餘回收成效，環保局訂定各鄉鎮回收目標，將廚餘評鑑項目納入縣自辦資源回收考核，協助阿里山鄉、番路鄉清潔隊設立廚餘破碎脫水機，輔導梅山鄉、番路鄉、民雄鄉、大林鎮4座公有廚餘堆肥廠操作及設備改善，以及輔導鄉鎮市公所堆肥廚餘跨區域合作、鼓勵社區民眾及學校進行自主性堆肥，並提供42處校園設置落葉堆肥場，每年進行輔導維護管理及修繕工作。

▲▼嘉義縣環保局廚餘再利用績效連莊獲評特優 。（圖／記者翁伊森翻攝）

此外，環保局107年起補助建置黑水虻消化廚餘設施，共計有35處社區、學校及清潔隊投入，「養虻」成「綠金」，成效卓著。環保局並長期執行各鄉鎮市132條路線全車落地破袋檢查，將垃圾含廚餘比例由108年的24.56％，降至109年19.95％，提升整體廚餘回收成效。

環保局長張根穆表示，嘉義縣包括107年度已連續3年拿下全國廚餘回收再利用績效評鑑特優獎佳績，是18鄉鎮市公所、學校及民眾一同努力的成果，希望縣民持續推動的各項環保政策，大家攜手做環保，落實資源永續再利用。

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