完美昆蟲「黑水虻」掀風潮　新創業者製蟲粉　入選國內唯一食農加速器計畫

▲好食好事加速器近日舉辦期中簡報競賽，驗收第一階段學習成果，「蟲小道大」、「寶奇生技」及「甫田科技」分別獲前三名，各獲3萬元、2萬元及1萬元獎勵。



圖、文／好食好事基金會提供

被農業學者稱為完美昆蟲的「黑水虻」，以農畜廢棄物和廚餘為食，加上幼蟲富含蛋白質，養殖風潮從校園擴散到獄所。原讀化工的許承軒畢業後與人合創「蟲小道大」公司，不僅獲選進入台灣唯一食農加速器計畫，近日又在該計畫期中成果簡報競賽奪冠。

為協助發展農村經濟，頂新和德基金捐助人代表魏應充2017年捐助成立好食好事基金會，以創新思維與科技推動食農發展。

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今年入選好食好事加速器種子計畫的團隊，從7月31日起開始接受為期4個月的輔導課程，近日舉辦期中成果簡報競賽驗收第一階段學習成果，「蟲小道大」、「寶奇生技」及「甫田科技」分別獲前三名。

▲好食好事第三屆加速器團隊蟲小道大公司總經理許承軒。



獲第一名的蟲小道大公司總經理許承軒，誤打誤撞進入「蟲蟲的世界」。他指出黑水虻屬於環境中的分解者，可將黑水虻製成蟲乾或蟲粉，黑水虻的糞便還可供應果農及肥料商，作為有機肥料。

許承軒表示，坊間有不少養殖黑水虻的業者，但大多使用廚餘或糞便。蟲小道大為了控管品質，只使用天然的農業副產品，一併解決惡臭、髒亂等環境問題。

許承軒認為，如果研發的昆蟲蛋白可以取代現有的動物蛋白飼料，或許可以讓肉類價格下降，下一個目標是打造模組化廠房。

該競賽評審當天也回饋意見給10組學員，資誠企業管理顧問羅沁雯副總經理說，蟲小道大目前所處的還是供方市場，建議未來要尋找價格優勢。