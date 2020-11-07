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中埔鄉玩很大！體驗農家樂...鄉長帶頭球蟒披肩吃蟲卵

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▲中埔水資源正妹鄉長拚很大。（圖／記者翁伊森攝）

▲中埔水資源活動，鄉長李碧菁親下田體驗農務。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉全民水資源教育宣導活動14日登場，中埔鄉公所結合在地景點與特色產業，當天舉辦水資源闖關、特色攤位展售、DIY遊戲及摸彩等活動，特別推出特色景點踩線行程「田野山林~玩很大」六大闖關活動，讓民眾體驗有機農場農作、黑水虻生態教學、農村採果樂、恐怖箱猜猜樂、木耳栽培技術體驗等，鄉長李碧菁更親身體驗球蟒上身，親嘗黑水虻干。

▲中埔水資源正妹鄉長拚很大。（圖／記者翁伊森攝）

▲中埔水資源闖關六關卡。（圖／記者翁伊森攝）

中埔鄉舉辦水資源宣黑水虻導活動呼籲民眾重視用水，今年特別選出六個特色景點供民眾踩線結合闖關活動，「就是要讓大家玩很大！」。中埔鄉鄉長李碧菁表示，中埔鄉擁有豐富多元的面貌，在教育民眾珍惜水資源的過程，透過景點踩線及闖關活動，連結鄉內產業、生態及文化，讓民眾從遊戲過程，體驗中埔不一樣的農村風情及人文風貌，在疫情趨緩情況下，來趟中埔深度旅遊，絕對是大家出遊的最佳選擇。

▲中埔水資源正妹鄉長拚很大。（圖／記者翁伊森攝）

▲民眾可體驗特色藍染。（圖／記者翁伊森攝）

中埔鄉公所水資源宣導活動，推出六大特色景點踩線行程，以「一日農夫」、「生態博士」、「接菌專家」、「採果高手」、「藍染達人」及「甲蟲戰士」六大主題，邀請大小朋友一次暢遊中埔。「一日農夫站」的和美村立岱有機農場，民眾可親身透過農作體驗，學習如何整地做渠，「生態博士站」在金蘭村邑米社大生態教學農場，民眾可以認識完美昆蟲黑水虻，現場採摘水耕蔬菜，通關條件為與有地表最強清道夫之稱的黑水虻合照及打卡，李碧菁更親嘗黑水虻干。

▲中埔水資源正妹鄉長拚很大。（圖／記者翁伊森攝）

▲中埔水資源活動可親自體驗餵雞。（圖／記者翁伊森攝）

「接菌專家站」在社口村旭嶺農場，在這裡可以體驗木耳栽培技術，感受特別的太空包接菌技術，現場還有恐怖箱驚喜關卡，教你分辨木耳的國產及進口品種，完成後即可前往下一站；「採果高手站」在義仁村阿行果園，民眾除可品嘗美味的當季芭樂，還可親自體驗採果，完成後與果樹合照並回答問題，即可通過挑戰。

「藍染達人站」設置在中埔村嘉檳文化館，由東興村「愛在山林」藍染達人傳授藍染技巧。藍染是中埔當地一項傳統手工技藝，嘉檳文化館則是記錄中埔產業變遷的文化基地，民眾在DIY藍染方巾之餘，也可從館藏了解中埔的綠金產業及地方人文發展，同時當天展出陳姿妃書畫個展，可欣賞藝術的奧妙，本關卡過關條件是：回答愛在山林宣傳理念。

▲黑水虻干體驗。（圖／記者翁伊森攝）

▲黑水虻干體驗。（圖／記者翁伊森攝）

「甲蟲戰士站」在石硦村獨角仙農場，這裡也是本次活動的主會場，現場有水資源闖關列車、魚兒水中游DIY、並由鄉內各社區、中埔鄉農會各家政班、產銷班準備豐富在地美食及農特產品、嘉義縣養豬事業發展協會準備豬肉料理邀請民眾一同品嚐，同時響應水資源環保議題，配合一系列政令宣導。

活動另外特別準備「吉時X即時水果箱」,內含中埔當季水果,，下午4點開始在獨角仙農場，憑闖關成功卡，抽獎試手氣即有機會獲得。

中埔鄉水資源活動從白天延續至晚上，有表演及摸彩，同時邀請十鼓擊樂團專業演出要讓民眾體驗視覺、聽覺雙重享受，一起度過愉快的夜晚，現場還有多項驚喜大獎，闖關成功者有機會獲得IPHONE 12 PRO手機一支，液晶電視、腳踏車等等。

李碧菁表示，109年全民水資源宣導活動14日登場，公所特別結合在地特色、鄉內文化、產業及生態，策劃「田野山林~玩很大」一系列遊戲關卡，闖關時間從上午９點至下午４點半，民眾需自行前往指定景點完成任務，挑戰完成後即可兌換摸彩券；此外，六大關卡中的「接菌專家站」、「採果高手站」及「藍染達人站」開放民眾線上報名，詳細資訊可至中埔鄉公所官網及FB粉絲頁查詢。

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