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台南市國際工商經營研究社社長交接　越南駐台代表阮英勇演講

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▲台南市國際工商經營研究社第52、53屆社長交接，會中並邀請越南駐台北經濟文化辦事處代表阮英勇前往演講。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市國際工商經營研究社第52、53屆社長交接，會中並邀請越南駐台北經濟文化辦事處代表阮英勇前往演講。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市國際工商經營研究社於12月20日下午東東宴式餐廳辦理第52、53屆社長交接，會中並邀請越南駐台北經濟文化辦事處代表阮英勇前往演講，阮代表指出，台灣目前是越南第四大投資國，更希望台灣的電子、農業、環保與醫療等前往投資，並會給與國際準則的保障。

台南市國際工商經營研究社新任社長王平川，在越南經商有14年之久，相當熟悉越南投資環境，且與現任越南駐台代表阮英勇是好友，於20日的社長交接儀式中，邀請阮英勇演講「COVID-19後疫情台越經濟發展願景」。

阮英勇指出，越南與台灣的文化習慣相當相似，兩國均有春節、端午節與中秋節，且越南在每個月農曆初一、十五也與台灣一樣會拜拜，而越南在台灣的勞工約有22萬人、新娘有12萬人、到台灣讀書學生也有8000餘人，而台灣在越南台商及員工也有6萬餘人，去年雙方旅客也有100萬人，兩國互動甚密。

阮英勇說，越南在基礎經濟建設上比不上台灣，但為吸引更多外商到越南投資，近幾年已加強基礎建設，讓外資的投資環境更好，而台灣商人到越南投資的外資是排名第4名的國家，以往是傳統產業為主，但近幾年越南經濟上也有大力成長，更希望台灣的優良電子、環保、農業及醫療等高科技產業到越南投資，越南政府會適狀況給與優惠政策。

阮英勇說，越南與台灣兩國有簽署新的鼓勵協議並於今年5月正式生效，對台商到越南投資均有保障，且越南在COVID-19爆發後，對疫情的控制得當，成功減輕對社會經濟負面影響，在防疫方面，越南與台灣均一樣制的很好，且越南經濟上也持續成長，是值得外商投資的一個國家。

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