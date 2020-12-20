88號琵嘴鷸再度造訪台南將軍濕地　鳥友歡迎遠來稀有嬌客！

▲今年3月被拍到的88號琵嘴鷸，足旗在左腳，金屬腳環在右腳（台南鳥會提供，下同）

記者林悅／台南報導

繼11月初瀕危鳥種諾氏鷸回到將軍濕地後，12月19日有鳥友發現更稀有的「琵嘴鷸」也回來了，根據足旗上的編號，確認是同一隻琵嘴鷸，諾氏鷸和琵嘴鷸這兩種瀕危鳥種先後回到台南將軍濕地，顯示水鳥對於度冬棲地的忠誠度很高，也證明將軍濕地對東亞遷徙性水鳥來說，是非常重要的過境與度冬棲地。

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▲今年3月被拍到的88號琵嘴鷸，背部部分羽毛已經開始換羽，略帶紅色。

黑面琵鷺保育學會及台南鳥會指出，琵嘴鷸體長14～16公分，嘴部前端呈勺狀，故又名『勺嘴鷸』，體型與紅胸濱鷸相當，經常混在一大群紅胸濱鷸中，不容易被發現。「琵嘴鷸」為紅皮書中的瀕危物種，最新的估計全球僅剩不到500隻的成鳥，相較黑面琵鷺全球有超過4000隻還要少很多。目前鳥類學家認為琵嘴鷸數量持續下降的主因是棲地遭受破壞，琵嘴鷸的棲地主要是淺水的泥灘地，例如台灣西南沿海廢棄的鹽田就是牠們很好的棲地。

琵嘴鷸夏季會在俄羅斯東部沿海地區繁殖，冬季飛到東南亞和南亞沿海度冬，台灣每年偶爾會有過境記錄。這隻琵嘴鷸特殊之處在於牠被繫放過，鳥友可以從牠腳上編號88號的足旗回報給繫放單位，進而得知牠到過哪些地方。這也是繫放鳥類對鳥類保育很重要的貢獻。

▲足旗88號琵嘴鷸，12月19日再度被紀錄到出現在將軍濕地（黑面琵鷺保育學會提供，下同）



鳥友向黑面琵鷺保育學會及台南鳥會回報後，台南鳥會透過台灣水鳥研究群得知這隻琵嘴鷸是2019年6月在俄羅斯東北邊楚科奇自治區的Meinypilgyno被俄羅斯的研究人員Pavel Tomkovich繫放，上了金屬腳環和編號88號的淺綠色足旗。

這隻琵嘴鷸在繫放時是一隻雌性的成鳥，當12月19日Pavel經由台灣水鳥研究群得知她平安抵達度冬地台南將軍時，感到非常開心，因為這隻琵嘴鷸今年夏天並沒有回到去年築巢的地點繁殖，很高興知道牠平安的抵達過境的江蘇如東和台南的將軍濕地。Pavel並告知，編號88的琵嘴鷸的配偶右腳掛著白旗，編號為T8，牠的小孩也是右腳掛著白旗，編號為6C，大家在野外賞鳥時也可以留意看看，也許有機會可以在野外看到牠的家人。

此消息曝光後，勢必再度引起國內鳥友一陣琵嘴鷸熱潮。台南鳥會和黑琵學會特別呼籲：將軍濕地周邊的道路有些地方較為狹窄，僅能勉強讓兩台車會車，請鳥友前往觀察或拍照時，把汽車停在不會妨礙交通的地方，多走幾步路，千萬不要造成交通的阻塞，導致當地居民或來往車輛的不便。也希望透過這隻琵嘴鷸的再度造訪，能讓政府更重視西南沿海廢棄鹽灘地的保存。

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