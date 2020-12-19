台南8社區獲明日之星績優社區殊榮　黃偉哲期勉社區協力讓台南更好

▲台南市備受矚目的績優社區及明日之星社區選拔，在南區金華社區活動中心舉辦頒獎典禮，市長黃偉哲親自出席表揚活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市備受矚目的績優社區及明日之星社區選拔，於19日下午4時在南區金華社區活動中心舉辦頒獎典禮，市長黃偉哲親自出席表揚活動，感謝仁德區二行社區等8個社區的傑出表現成就台南有更亮眼的進步，並肯定各個社區用心耕耘在地服務，讓台南穩步落實活力幸福的宜居城市願景。



黃偉哲市長表示，社區工作是台南最重要的市政工作之一，有好的社區工作，譬如環保、治安巡守、共餐等，社區才會健全、才能正向發展，因此很感謝所有優秀的志工或社區發展協會的理事長，大家齊心努力讓社區工作做得更好，進而讓台南市的發展更好。



現場除表揚績優社區外，更結合金華社區關懷據點創意異國風情共餐模式，除邀請社區志工媽媽穿著各國服裝帶來異國美食上菜秀之外，更邀請市長黃偉哲以大廚造型切聖誕火雞與眾人分享，進而凝聚社區情感。





台南市社會局積極培力社區能量，從指導盤點社區需求、資源，進而結合在地特色、福利政策設計方案，以落實社區服務；本年度入選績效獎的仁德區二行社區，每逢防汛期便氾濫成災，遂扶植高齡志工，成立巡守隊及擴大鄰近區域聯防，並開辦防災課程，強化居民危機意識有成；學甲區平西社區老年人口佔70%以上，92年即設立關懷據點，106年再設長照站，組長青志工團，開辦健促課程，深耕老人福利亮眼；永康區西灣社區以世代共學、培育人力為主軸，辦理戲舞班且不定期公演宣導，傳承傳統戲曲不遺餘力。



另有入選績效獎的鹽水區橋南社區，為保存社區文化，培力兒童創意劇場及小小解說員、規劃環境教育課程及社區小旅行，使市民了解社區文化，創造經濟效益；佳里區安西社區積極推動民俗技藝維護，如補釘技術、吉安堂八家將藝陣、護國宮龍鳳獅陣等，使文化代代相傳；官田區官田社區結合社區診所推出定期巡迴醫療服務，並與柳營奇美醫院合作提供慢性處方箋駐點社區服務，又與南藝大建構音樂康城圓夢計畫「樂齡 追夢 DoReMi」，使長者健康活躍。



成立一年多，獲明日之星-社區環保獎的北區華德社區，因深受小黑蚊侵害，動員居民成立志工隊、巡守隊共同守護環境消滅孳生源，並密集開辦各項防災治安、垃圾分類回收等講座課程，使居民住得安心；獲明日之星-高齡友善獎的北區元美社區，成立之初即辦理「幸福台灣 愛在元美」活動，讓50多對阿公阿嬤再披婚紗，共500多人次參與，大大促進居民對社區的認同，提升社區凝聚力。





社會局長陳榮枝表示，社會局將持續輔導、培力社區能量，成為社區有力的後盾，並與社區攜手扶持相挺，服務更多族群，未來也期待社區持續創新、發想多元方案，推動近便性、及時性服務，符合在地需要。



市長黃偉哲指出，社區是政府的好夥伴、好幫手，各項政策能順利推展有賴社區協助，尤其台南市能在天下雜誌2020幸福城市大調查中，社福力獲六都之冠，社區功不可沒，因此非常感謝社區的付出，並期盼一起努力實踐台南成為樂活的宜居城市。



19日頒獎典禮，包括社會局長陳榮枝、南區區長蕭琇華、佳里區長朱雅宏、官田區長顏能通、北區區長李皇興、鹽水區長姜家彬、學甲區代理區長王文波及市議員蔡淑惠、呂維胤、蔡旺詮與各里里長、社區代表等貴賓到場共襄盛舉。

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