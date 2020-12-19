台南浪漫情歌夜10萬樂迷朝聖　黃偉哲獻美聲彩蛋　田馥甄壓軸演出

▲台南市政府主辦「2021台南市耶誕跨年系列活動」之「浪漫情歌夜」演唱會，晚上於永華市政中心西側廣場熱情開唱，現場湧入10萬樂迷前來朝聖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府「2021台南市耶誕跨年系列活動」第4場活動「浪漫情歌夜」演唱會，19日晚上於永華市政中心西側廣場熱情開唱，現場湧入10萬樂迷前來朝聖，演出陣容有壞特?te、閻奕格、蔡旻佑、周興哲等人輪番登場，尤其是樂迷引頸期盼已久的Hebe田馥甄，壓軸登場帶來最高潮，用音樂送給大家溫暖人心美好夜晚。

此外，18日晚上在「爵士樂無限」音樂會頗受好評的Martin Hurkens與Mary-Jess Leaverland，也再次受台南市長黃偉哲邀請上台安可演出。

台南市長黃偉哲表示，台南市政府今年擴大辦理耶誕跨年系列活動，除了加碼加場次外，邀請的藝人除了幾乎囊括全台跨年晚會藝人名單，外籍歌手也不缺席，尤其是日前剛剛宣布的少時孝淵已經抵台準備在台南與大家跨年，因此，台南的跨年演唱會系列活動目前一直具有高詢問度，在年輕朋友圈中人氣爆表。

19日晚上「浪漫情歌演唱會」邀請多達9組的知名藝人聯手呈現精彩的音樂饗宴，其中最受矚目的莫過於Hebe田馥甄，為台南縣市合併之後，睽違11年再度來到台南獻唱，帶來3首最新專輯的精彩作品，讓現場民眾聽得如癡如醉，安可連連。除了壓軸的田馥甄之外，周興哲、閻奕格、蔡旻佑、周予天、鄭心慈、蔣卓嘉、壞特?te、Little Cheer Girl 勵齊女孩等人也都各有熱情歌迷到場聲援，尖叫聲此起彼落。

台南市政府表示，接下來26日同樣在西側廣場還有一場「搖滾嘻哈夜」演唱會，將有迷幻王子林宥嘉、嘻哈型男瘦子E.SO、嘻哈R&B新聲代高爾宣，以及搖滾團體八三夭等人氣歌手登場，預料將掀起另一波高潮，歡迎民眾再度前來熱情應援朝聖。

黃偉哲市長不忘溫馨提醒大家，配合中央公布的「因應秋冬COVID-19疫情防治專案」，請民眾於活動前到網站填寫實聯制資訊（https://forms.gle/qggS5qGM4VtZwufA8），並戴口罩保障自己與家人安全，主辦單位在現場有安排志工協助發放國家防疫隊台南在地企業康那香公司所贊助印製活動主視覺口罩，現場限量發放，民眾可至活動服務台索取，索完為止。26日晚上活動在年代Much（38台）轉播。

今晚與會的來賓有市議員陳怡珍、呂維胤，與現場觀眾一同享受這場浪漫情歌夜。

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