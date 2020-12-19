客家慶典謝平安　頂新和德共襄盛舉千人high翻永靖街

▲頂新集團魏應交董事長親迎三山國王神尊。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

台灣中部知名「福佬客」聚落彰化縣永靖鄉，12月19日天舉辦盛大的客家傳統節慶「謝平安」，24村宮廟主神齊聚永安宮做客，加上彩繪面具嘉年華，近200桌宴席與中藥特色攤位市集，吸引上千人湧入，high翻永靖街！永安宮祈福牆也懸掛頂新和德文教基金會創辦人魏應充的墨跡「永久平靖」，為地方祈福並象徵與地方共好的深遠情誼。

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▲謝平安搓平安圓。

為叩謝眾神庇佑豐收，不少客家庄有「謝平安」古禮，彰化永靖雖是中部知名福佬客聚落，但在2019年前，已有20多年未見謝平安慶典。出生於永靖的頂新和德文教基金會創辦人魏應充推動地方創生多年，去年透過頂新和德文教基金會，與永靖鄉公所和永靖鄉共好協會舉辦「謝平安」，讓暌違多年的客家節慶再現永靖。

▲永安宮祈福牆左側由頂新和德文教基金會創辦人魏應充的大型墨跡「永久平靖」。

彰化縣副縣長洪榮章今早代表王惠美縣長，前往永靖謝平安活動現場關心活動進行，他表示，永安宮是永靖鄉重要的信仰中心，透過謝平安活動盼望三山國王保佑民眾在疫情危機下能夠安然度過，在新的一年「好來歹去」、身體健康， 也不忘提醒鄉民做好個人衛生習慣、保持社交距離。

▲謝平安席開200桌。



永靖鄉詹木根鄉長表示，感謝永靖鄉共好協會、頂新和德文教基金會、成美文化園共同主辦千人吃平安圓的謝平安活動，不僅是鄉民的大團圓，也是全鄉24村宮廟神明的大團圓，今天活動封街影響的店家甚至願意犧牲一兩天不營業做生意的時間來積極配合，這也帶出本次活動辦理最重要的意義就是全鄉感情凝聚，一起努力參與要讓永靖鄉更好的決心！

今年這項慶典再度登場，且規模比去年更盛大，主辦單位永靖鄉公所、永靖鄉共好協會、永靖永安宮與頂新和德文教基金會，喊出「永靖謝平安 代代都平安」口號，並響應防疫，規劃別開生面的彩繪面具嘉年華遶境。

▲永靖鄉各村村長及社區發展協會理事長參與祭祀典禮。

今天一早，永靖就砲聲四起，沿途有神轎、舞龍、舞獅遶境，各宮廟忙著恭迎自家神明到永安宮做客，沿途都能看到民眾準備貢品虔誠祭拜，來自24村的宮廟主神最後齊聚永安宮，場面盛大莊嚴。永靖鄉共好協會理事長陳雍讓表示，今年雖碰到新冠肺炎疫情，鄉民感謝神祉護佑的心意未減。

永靖國小國樂社畢業的學生們也率領學弟妹迎接王爺回永安宮，傳達感念王爺、王爺奶及各神祉護佑的心，彰顯永靖孩子的世代傳承行動。

主辦單位也在中午時於永安宮前席開近200桌，以廟會道地特色滷湯，讓參與民眾大快朵頤，飯後老中青鄉民共同捲起衣袖，以粿婆和糯米粉搓成湯圓，再添加各式甜點配料，熬煮成Q彈好吃、暖呼呼的甜湯圓。

永靖鄉共好協會陳雍讓理事長表示，今年共好協會首度承辦謝平活動，過程中有很多間艱難的挑戰和辛苦，但是看到現場人潮比去年踴躍令人十分感動，未來也將繼續努力把活動辦得更好！

活動現場還有50個特色攤位，麻油雞腿飯是爺孫手把手傳承的古早味，還有以永靖中草藥特色為靈感描繪的文青風提包。有民眾說，去年參加謝平安時跟大家一起搓湯圓很有趣，今年從年初盼到年底，才又再次參與盛會，未來也希望年年都能舉辦謝平安祭典，繼續傳承這項文化。

永靖早期醫藥不發達，小孩易因生病早夭，後來就流傳拜「茄苳樹公」護佑孩子的習俗；這次主辦單位特地以茄苳樹公為主題在永安宮內設置祈福牆，牆上除掛上眾人的祈福卡，也有頂新和德文教基金會創辦人魏應充的大型墨跡「永久平靖」。

▲創意彩繪面具。

頂新和德文教基金會陳慶浩副董事長感謝現場所有參與本次活動的工作人員，謝平安就是東方的感恩節，歡迎大家來到永靖鄉，一同體驗熱情的鄉親敬天謝地愛人的傳統精神。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，創辦人魏應充回饋故鄉不遺餘力，長久來以永靖共好為理念，希望結合地方熱心人士共同發展永靖產業，帶動地方繁榮，讓永靖的能見度更加提升。