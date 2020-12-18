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頂新和德年度文化盛會　文資專家齊聚共探傳統工藝保存與傳承

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▲▼頂新,頂新和德文教基金會,文化資產論壇,成美文化園。（圖／頂新提供）

▲頂新和德文教基金會今天在彰化縣的成美文化園舉辦「2020文化資產論壇—真實性的複音：傳統工藝與物質修復的對話」。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

頂新和德文教基金會今天在彰化縣的成美文化園舉辦「2020文化資產論壇—真實性的複音：傳統工藝與物質修復的對話」，邀請馬來西亞及台灣文化資產修復專家學者共同探討文資保存議題，以及多位知名匠師導覽及示範傳統工法。會中除了揭開台灣古蹟彩繪修復團隊如何參與馬來西亞一級古蹟文山堂宗祠的修復，還有鹿港的粧佛藝師大展身手，民眾也可體驗纏花、木雕工藝等。

▲▼頂新,頂新和德文教基金會,文化資產論壇,成美文化園。（圖／頂新提供）

▲馬來西亞文資保存修復建築師黃木錦先生與現場民眾連線打招呼。

頂新和德文教基金會魏應充創辦人長期致力於文化資產保存，近年更透過舉辦文化論壇，邀請國內外文資專家學者共同關注文資保存。今年論壇選在彰化縣歷史建築「成美公堂」座落的成美文化園區舉辦，希望民眾不僅可以聽到專家們的經驗分享，還能走進傳統建築，感受傳統文化與工藝之美。

頂新和德文教基金會沈呂百董事長表示：「成美公堂修復歷時多年，並結合許多專家學者及藝師共同研究如何將傳統工藝與現代技術結合，希望能透過今日的論壇，讓這些寶貴的經驗能夠被更多人知道。」

▲▼頂新,頂新和德文教基金會,文化資產論壇,成美文化園。（圖／頂新提供）

▲彰化縣文化局張雀芬局長到場支持。

彰化縣文化局長張雀芬也對論壇給予支持與肯定，認為頂新和德文教基金會在修復成美公堂時，便與當地傳統藝師合作，今日更舉辦論壇，促進這些藝師與專家學者更近一步交流修復經驗，激盪出更多火花。

本次論壇以國際連線邀請馬來西亞文資保存修復建築師黃木錦、台灣藝術大學古蹟藝術修護學系邵慶旺助理教授一同分享大馬檳城文山堂的彩繪修復經驗，並進一步探討傳統建築所處街區面臨都市更新時，如何在保存與發展中取得平衡，從而促進整體社會共融。在傳統工藝方面，主辦單位則邀請文化部文化資產局文資保存研究中心陳俊宇助理研究員、曾入選裕隆木雕創新獎的羅又睿老師、粧佛藝師施世瞳等多位本土專家學者，現場示範文物修復技術，重現傳統工藝風華。

▲▼頂新,頂新和德文教基金會,文化資產論壇,成美文化園。（圖／頂新提供）

▲成美文化園陳慶浩總顧問分享園區內由人間國寶施鎮洋藝師仿作木雕之過程。

此外，曾參與成美公堂修復的「人間國寶」暨台灣重要傳統木雕保存者施鎮洋藝師，也於成美公堂內為民眾導覽自己的修復作品。主辦單位也特別開放民眾體驗纏花及木雕工藝，纏花工藝保存者謝雅秀藝師帶著民眾學習剪紙、捻盤線絲、組合形塑，教導民眾基礎纏花工法；木雕工藝則由「鹿港木雕世家」施家第3代傳人施懿紋老師教學，以小巧的木雕吊飾，讓民眾了解和體驗木雕技法。

頂新和德文教基金會表示，一年一度的論壇讓基金會與國內外文資領域專家學者交流，及分享彼此的經驗，也希望藉此讓更多民眾對文資保存和傳統工藝有更深的認識，進而鼓勵社會大眾關懷文化資產、傳承傳統工藝，這也是基金會魏應充創辦人的初心。

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