永靖謝平安　ㄉㄞˋㄉㄞˋ都平安　謝神慶典別開生面　彩繪口罩嘉年華登場

▲中部最大福佬客聚落之一的彰化永靖鄉，本月19日將舉辦盛大「謝平安」慶典。



圖、文／頂新和德文教基金會提供

中部最大福佬客聚落之一的彰化永靖鄉，本月19日將舉辦盛大「謝平安」慶典！這場集結24村宮廟主神的客家傳統節慶，除將配合秋冬防疫專案舉辦別開生面的「面具嘉年華」繞境活動，還有千人搓湯圓及充滿在地中草藥特色的市集活動，限量早鳥行程套票即起開放線上搶購！

在過去農業社會的客家庄，用來叩謝天地眾神庇佑農稼豐收的「謝平安」是年底重頭戲，眾人除會準備豐盛的供祭牲禮，還會在廟前演劇酬神，各家擺宴設席宴請親友，習俗上稱「做冬尾戲」，或稱「做平安戲」，可說是東方版的感恩節。

彰化永靖鄉是中部最大福佬客聚落之一，隨族群融合，很多人都不知道客家祖先百年來時路，去年永靖鄉公所、頂新和德文教基金會和永靖鄉共好協會合辦「謝平安」活動，號召千人搓湯圓與集結24村宮廟主神作客永安宮，讓暌違20多年的客家傳統節慶再現風華。

今年「謝平安」由永靖鄉永安宮、永靖鄉共好協會及頂新和德文教基金會共同主辦，活動將在12月19日上午八時於永安宮登場，並持續到下午三時。頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，基金會創辦人魏應充為回饋故鄉，多年來投入許多資源進行社區深耕，近年以永靖共好理念，結合地方熱心人士發展永靖產業、盼帶動地方繁榮，因此參與主辦這項活動。

主辦單位邀請全台民眾齊聚永靖大街，在三山國王的護佑下ㄉㄞˋㄉㄞˋ都平安，為配合防疫，今年繞境活動巧思設計「面具嘉年華」活動，現場提供彩繪DIY體驗，讓參與者可以戴著彩繪的面具和口罩參與繞境，感受宛如化裝舞會的繞境盛會。

去年備受歡迎的千人搓湯圓活動，今年規模不僅更盛大，也比去年更好玩，主辦單位預計席開200桌，民眾可親手揉糯米糰，並用天然紅龍果汁來為湯圓染色，等候湯圓烹煮期間還可享用在地風味滷湯料理。

永靖鄉共好協會理事長陳雍讓表示，今年永靖透過彰化縣文化局輔導，發掘出在地中草藥的人文歷史特色，並進一步融合在謝平安的市集活動中，成為一大亮點，這些包含中草藥特色的餐飲或體驗項目包含：清爽冰涼的荖葉枝仔冰、QQ彈牙的中草藥手工麵線、爺孫手把手教導的溫情傳統麻油飯等，在冬至時節補冬補嘴康，增強元氣！

主辦單位今年特別規畫包套行程套票，永靖鄉民憑身分證認購套票可享5折優惠，內容包含永靖枝仔冰、面具嘉年華彩繪體驗、現做現煮湯圓DIY、永靖特色滷湯料理、市集券（面額100元）、2020專屬祈福卡、永靖秘境導覽。憑套票中的闖關卡到成美文化園，可享門票九折優惠，並贈送60元飲品乙杯。還有「市集券」好好買來中草藥養生特色市集，現在早鳥限時優惠中。報名網址：http://512better.tw/ 。