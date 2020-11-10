佛系自行車賽事！「96自転車　彰化讚」在成美文化園

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台灣自行車通路連鎖品牌「96自転車」與頂新和德文教基金會、台灣自由車運動協會共同主辦「96自転車系列賽 彰化讚」自由車賽，11月15日即將登場。主辦單位表示，今年賽事移師到彰化縣永靖鄉封省道舉辦，以成美文化園做為起點和主賽場，選手可以沿途騎遊「苗木之鄉」永靖的田園風光，也能在補給站、週邊攤位，品嘗中草藥養生小吃，活動結束後還可以逛逛廟宇和百年歷史建築，讓身心舒暢療癒。

主辦單位之一、頂新和德文教基金會蕭巧怡副執行長轉達魏應充創辦人對於家鄉發展的關心，魏家永靖出身，去年引進「96 自転車系列賽 彰化讚」國際自由車賽，今年特地將賽事移師到永靖鄉，並以成美文化園做為起點和主賽場，成美園內的核心建物「成美公堂」為頂新集團魏家古厝，聚集多位國寶級傳統匠師歷時多年修復完成，蘊含豐富而多元的有形與無形文化資產。魏應充期盼藉由體育產業結合觀光，帶動地方產業活絡。

主辦單位表示，備受車友的高度期待的這場賽事，路線相當「佛系」，全是平路、沒有爬坡，一次就上手，跨足老中青、全家同樂都可以。活動路線也結合永靖在地特色，補給站提供中草藥熬煮的消渴茶、艾草中藥草麵線，現場活動攤位販售在地特產荖葉茶葉蛋、美顏系洛神花茶，完賽禮還贈送山藥手工麵線、草本養生艾草足浴包，讓選手騎完車回家泡腳舒緩、不「鐵腿」。

「96自転車系列賽 彰化讚」自由車賽邁入倒數階段，身為永靖主場的頂新和德文教基金會、成美文化園以及永靖鄉共好協會將做好萬全準備，迎接各地好手到來。頂新和德文教基金會蕭巧怡副執行長表示，今年的比賽動員全鄉一起來響應，超過20個村里當地居民和學校組成啦啦隊，鄉親將沿街熱情為選手加油打氣，歡迎全台車友和遊客來逗鬧熱！此外，基金會也向彰化縣小嶺頂愛啟兒關懷協會訂購社頭有名的運動襪作為完賽禮，幫助啟智的孩子能有更多工作機會，打造在地共好的友善環境。

永靖鄉共好協會陳雍讓理事長表示，永靖鄉為中草藥故鄉，本次活動特地量身打造最養生的補給站，由四芳村動員社區婆婆媽媽提供沿途最暖心的小吃，有準備中藥草煮的消渴茶，還有中草藥麵線，要讓大家吃飽吃好、補充體力繼續騎車。陳理事長還說，四芳村是彰化永靖唯一「優良空氣品質淨化區」，推薦車友來到這裡時一定要用力地多呼吸幾口新鮮空氣，讓芬多精帶來好心情。