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頂新和德助方舟教養院身障者打造夢想雞舍　從養雞生蛋到製作有機蛋捲

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▲▼頂新和德文教基金會,方舟教養院,食公益捐助計畫。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲方舟教養院用心打造雞舍，教導身心障礙者養雞，培養其生活能力、習得一技之長，今年獲頂新和德文教基金會「食公益捐助計畫」補助。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

「小杰」是桃園市私立方舟啟智教養院照顧的中度多重障礙患者，求學期間受到同儕霸凌，長期服用抗憂鬱藥物，甚至逃院。院方安排小杰去養雞場學習，發現他從不喊累、笑容變多了，醫師形容小杰的眼中發出「希望之光」，甚至可以減藥。方舟教養院用心打造雞舍，教導身心障礙者養雞，培養其生活能力、習得一技之長，今年獲頂新和德文教基金會「食公益捐助計畫」補助，教養院認為有助增進身障者的成就感，實踐自立夢想。

方舟教養院成立於1989年，照顧失依的智能障礙及多重障礙青年，期盼他們找到自我價值。頂新和德文教基金會創辦人魏應充支持公益團體推展專案，激發出協助弱勢族群的量能，成就「共好台灣」，近年透過基金會推出各類協助社福團體計畫；其中「食公益」捐助計畫主要補助社福團體推展與飲食相關的服務方案，今年已邁入第6屆，共有方舟教養院、更生少年關懷協會等12個團體入選。歷來總計協助超過50個公益團體專案，獲補助近3000萬元，間接受助對象逾300萬人次，涵蓋範圍包含老人、身心障礙者、高風險家庭與街友等。

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▲▼頂新和德文教基金會,方舟教養院,食公益捐助計畫。（圖／頂新和德文教基金會提供）

頂新和德文教基金會日前參訪方舟教養院，與身障者們一同餵養雞隻，基金會表示，身障者們需要比一般人更多的時間，甚至要讓社工不斷提醒、運用不同方式幫他們學習記憶，但過程中看見身障者奮力準備雞飼料、切菜、整理雞舍環境、回收有機蛋等，令人動容。

▲▼頂新和德文教基金會,方舟教養院,食公益捐助計畫。（圖／頂新和德文教基金會提供）

方舟教養院的「小杰」患有中度多重障礙，求學期間曾受到同儕霸凌，長期以來均需服用抗憂鬱藥物，有時他悶悶不樂，甚至逃院。在養雞場學習2個月後，院方人員表示，餵飼料是個單調的重覆動作，但小杰從不喊累，每天看著雞隻成長，小杰的笑容變多了；院方人員提到，小杰在與醫師的談話過程中，變得有自信，還能告訴醫師：「我好喜歡在農場哦！看著雞長大、下蛋，我好開心哦！」醫師告訴院內老師，打算逐步減少小杰的抗憂鬱藥物，因為他的眼神透露「希望之光」。院方說，小杰在養雞中找到他生命裡不同的成就，是大家從未想過的禮物。

方舟教養院廖心慈院長表示，過去因為社區民眾不了解身心障礙者，往往容易遭到歧視或不友善對待，早年在找尋用地時，花了不少心力，她感謝愛心人士提供場地、幫忙搭建圍籬，現在還成為身障者的好幫手，還讓附近居民更加了解院方。廖院長期盼，未來利用雞蛋開發有機蛋捲，並結合活動，推動社會群眾對身障者的肯定與認同。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡指出，今年的食公益捐助計畫報名件數比去年多了2成，補助對象以符合「自立」及「共好」主題者優先，自立是指申請團體能透過推展計畫，降低依賴外部捐款，共好是希望經費能輔助申請團體逐步調整、改善營運現況，朝向獨立維運、創造弱勢族群工作機會。蕭巧怡說，魏應充創辦人觀察到部分團體在募款及資源媒合的部分遇到許多困難，因此希望透過食公益捐助計劃來協助社福團體自立、達到頂新和德文教基金會的台灣共好目標。

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