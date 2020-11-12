　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

魏應充打造棒球生態圈！王維中現身接棒未來訓練營　 900位小球員熱血參與

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲魏應充打造棒球生態圈！王維中現身接棒未來訓練營，900位小球員熱血參與。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝盛帆）

▲▼魏應充打造棒球生態圈！王維中現身接棒未來訓練營。（圖／記者謝盛帆攝）

▲2020接棒未來球技訓練營登場，超過900位小球員聚集到雲林斗六棒球場。（圖／記者謝盛帆攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

2020接棒未來球技訓練營登場，來自全台各地的小球員聚集到雲林斗六棒球場，頂新和德文教基金會去年首度推出棒球營大受好評，今年擴大舉辦，共有36所學校，超過900位小球員一同參與，更邀請今年選秀狀元球員王維中和林旺億等8位球員教練擔任關主，親身指導小球員們。

▲王維中現身接棒未來訓練營。（圖／記者黃稜涵攝）

▲頂新和德文教基金會去年首度推出棒球營大受好評，今年擴大舉辦共有36所學校共同參與。

▲▼魏應充打造棒球生態圈！王維中現身接棒未來訓練營。（圖／記者謝盛帆攝）

▲邀請今年選秀狀元球員王維中和林旺億等8位球員教練擔任關主，親身指導小球員們。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，「我們知道在很多偏鄉跟有些學校，教育資源不足的狀況下，可能教練的資源不是那麼充足，因此我們希望在球技的精進方面能夠有所提升，因此我們每年都會針對捐贈過基層棒球的學校，舉辦大型的球技訓練營隊，最重要的是希望能夠把各式的資源導入，陪伴孩子們能夠繼續追求他們的棒球夢想」。

▲▼魏應充打造棒球生態圈！王維中現身接棒未來訓練營。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，「希望能夠把各式的資源導入，陪伴孩子們能夠繼續追求他們的棒球夢想」。

▲▼魏應充打造棒球生態圈！王維中現身接棒未來訓練營。（圖／記者謝盛帆攝）

由剛拿下全國女子棒球錦標賽冠軍的接棒未來女棒球員，帶領小球員熱身運動，接著在味全龍隊成員的指導下展開分組課程，其中最令小球員興奮的，就是曾經登上美國大聯盟球星王維中，竟然化身教練與他們零距離互動，透過趣味競賽方式，讓小球員獲得豐富的棒球知識，「從我一年級洪瑞梅教練就開始教我，在她心中我是她的第一個學生，謝謝魏爺爺跟洪瑞梅教練教我們這麼多，去年參加棒球營時學到很多技巧收穫很多，雖然洪瑞梅教練不在了，但是魏爺爺和頂新和德文教基金會還是努力的幫助我們，讓我們還是可以繼續打棒球」自由國小球員陳比令感動的說。

▲王維中現身接棒未來訓練營。（圖／記者黃稜涵攝）

▲曾經登上美國大聯盟球星王維中化身教練，讓小球員們緊張又興奮！

▲▼魏應充打造棒球生態圈！王維中現身接棒未來訓練營。（圖／記者謝盛帆攝）

▲自由國小球員陳比令感性表示，「雖然洪瑞梅教練不在了，但是在魏爺爺還有頂新和德文教基金會的幫助下，我們還是可以繼續打棒球。」

味全龍教練蘇柏豪提到，「特別感謝頂新和德文教基金會以及我們的創辦人魏應充先生，他每一年固定舉行這樣的活動給我們小朋友，在打棒球的路上有更多的動力，最近我們也推出一個公益共好包的活動，魏應充先生做這樣的事情，讓我感覺這是一個對社會非常有幫助的事，希望大家能夠一起參與這個公益的活動，一起幫助需要的社福團體」。

▲▼魏應充打造棒球生態圈！王維中現身接棒未來訓練營。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼味全龍教練蘇柏豪提到，「最近頂新和德文教基金會推出公益共好包活動，魏應充先生做這樣的事情，讓我感覺是對社會非常有幫助的事」。

▲▼魏應充打造棒球生態圈！王維中現身接棒未來訓練營。（圖／記者謝盛帆攝）

頂新和德基金發言人歐陽劭瑋指出，「魏應充先生他一生行善卻飽受外界誤解，即便在他內心極為艱困的時刻，他卻始終沒有放棄，以公益志業去促成台灣共好，他持續隔空送暖給社福團體，今年以來魏應充先生已經捐助超過40個社福團體， 捐贈的金額超過了5千萬元」。

▲頂新和德追夢工程第三屆啟動！ 魏應充贊助3棒球小將留日。（圖／記者謝婷婷攝）

▲頂新和德基金發言人歐陽劭瑋指出，「魏應充先生除了幫助棒球基層，今年已經捐助超過40個社福團體， 捐贈的金額超過了5千萬元」。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充送暖不停歇，從2016年底起推動「接棒未來」棒球公益計畫，長期捐助基層球隊棒球球具裝備、舉辦教育訓練及講座，更捐贈50輛交通車給11縣市棒球校隊，不論在安全上、球技上，都是追夢小將最溫暖的後盾。

▼頂新和德文教基金會創辦人魏應充送暖不停歇，從2016年底起推動「接棒未來」棒球公益計畫，成為追夢小將最溫暖的後盾。

▲▼魏應充打造棒球生態圈！王維中現身接棒未來訓練營。（圖／記者謝盛帆攝）

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
「擋泥板女神」驚傳破尺度拍全裸寫真！金主開驚人天價動搖她
騎士躲樹蔭等紅燈　後方警電腦一查6000元飛了
快訊／新北人氣親子公園　驚見男子上吊輕生
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

安心出門！魏應充守護基層棒球　捐贈交通車給北市6校

為社福團體解困　魏應充續伸援手　南部10團體獲捐千萬元

新竹市8校獲贈棒球隊交通車　和德文教基金會「接棒未來」扎根基層棒球

魏應充捐台東3輛交通車　載孩子安全出門、勇敢追夢

頂新贊助50輛交通車給基層球隊　出門比賽安全免煩擾

魏應充打造棒球生態圈！王維中現身接棒未來訓練營　 900位小球員熱血參與

邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～

嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

GAI不想老婆生二胎！　心疼：我不會讓王斯然再受一次這樣的苦

帶偶們走！男子半夜回家被跟蹤 轉身見3隻萌臉幼貓...徒手收編

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

5歲童愛看手機「1天最多盯6hrs」　雙眼有結石！醫：小孩揉眼是警訊

館長愛犬「大雄」2小時剃毛工程 出動3助理+1獸醫...毛堆成小山！

黃皓對男生撒嬌...蕭亞軒大翻白眼　「無辜大眼+嘟嘴」她融化：很可愛

魏應充打造棒球生態圈！王維中現身接棒未來訓練營　 900位小球員熱血參與

寶瓶文化宣布在momo下架！努力溝通3天⋯「不能坐視書被賤賣」

陸委會諷「褪去羊皮的狼」　國台辦：暴露亂港謀獨卑劣企圖

只有3門市喝得到！凰上您好夢幻「紅芭樂冰沙」登場　還加了整顆布丁

月經痛到掛急診！30歲女「囊腫復發」卵巢扭死...4徵兆拖延恐不孕

遙控器失靈？「一坨黑影」擋電視　奴才爸轉台後秒「抱喵歸位」

板橋男騎士「置物箱藏信號彈」！25警力到場圍捕　民眾目擊嚇傻　

超驚喜！　家家新歌暗藏彩蛋「開頭神秘男聲」竟是五月天阿信

陳冠希露魚尾紋三口甜蜜同框！　女兒穿RL「超模臉」氣場壓過爸媽

台股創高後拉回！傳產、金融股熄火　指數跌40點收13221點

曾國城拌麵副業疫情中逆勢成長　曝年終獎金賞員工「至少一個月」

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

公益熱門新聞

魏應充打造棒球營！王維中驚喜現身

東森偕小丑捐米祝壽　83歲嬤嗨翻

音樂會門票滯銷！偏鄉孩子好失落

王令麟服刑三年有感發願助更生人

《看見台灣》玉山上展天籟！　原聲以「教育」挺孩童成長

王令麟豪捐千包米助社福團體過節

公益寒冬送暖！共好包滿載愛與願

青年失業率是全國3倍　免費計畫助就業

王令麟喜扮聖誕老人送愛偏鄉孩子

林心如任愛無限公益大使

中信文教獲遠見教育推廣組首獎

頂新和德助心路紓困逾千身障者

王令麟、侯友宜力挺愛盲　東森會員熱烈響應

保時捷撞宅引大火　清寒女求償無門

更多熱門

相關新聞

代銷南霸天年捐千萬做公益　未來台南案將引進知名書店

代銷南霸天年捐千萬做公益　未來台南案將引進知名書店

建商近年愈來愈重視公益活動，清景麟建築團隊今天就在台南捐贈300萬元給3個社福團體，該公司今年捐贈的金額接近1000萬元，董事長林聰麟表示未來每年都會捐出至少1000萬元做公益。而該公司在台南的首個大樓案「清景麟巴克禮」目前已售出約8成，第2、3期將在明年329及928檔期推出，更將有知名書店進駐。

男童一封求助信　50義工熱血修屋

男童一封求助信　50義工熱血修屋

一家四口擠4坪家！小五童寫信求救

一家四口擠4坪家！小五童寫信求救

味全龍啦啦隊長擔任一日志工

味全龍啦啦隊長擔任一日志工

台灣青農幸福黑豆加速變身拓市場

台灣青農幸福黑豆加速變身拓市場

關鍵字：

頂新魏應充接棒未來棒球球員公益愛心雲

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台大男學生上吊留遺書　交代家人處理筆電

小A辣去鵰變性成功！「真女人絕美照曝光」

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

3000元三倍券擴大發放　領取資格曝

台大男學生宿舍上吊　破門驚見明顯死亡

雲林毒皇起底「其實是卒仔」　被抓只會哭

騎2年Gogoro！他曝「2原因」想換油車

青青綠帽男友出面道歉！最氣放火是第2次去

遭「雲林毒皇」多人性虐　女臥底身分曝

宅男把到正妹網婆　目睹本尊100公斤崩潰

雙11包裹塞爆超商　店員眼神死

快訊／簡廷芮懷孕了！

邵雨薇爆已認：吳慷仁是男友！

超瞎婚禮接待！收完紅包暗示位子不夠

即／YouTube大當機！　電腦、手機版無限迴圈

更多

最夯影音

更多
邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～

邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～
嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

GAI不想老婆生二胎！　心疼：我不會讓王斯然再受一次這樣的苦

GAI不想老婆生二胎！　心疼：我不會讓王斯然再受一次這樣的苦

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面