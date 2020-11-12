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▲魏應充打造棒球生態圈！王維中現身接棒未來訓練營，900位小球員熱血參與。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝盛帆）

▲2020接棒未來球技訓練營登場，超過900位小球員聚集到雲林斗六棒球場。（圖／記者謝盛帆攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

2020接棒未來球技訓練營登場，來自全台各地的小球員聚集到雲林斗六棒球場，頂新和德文教基金會去年首度推出棒球營大受好評，今年擴大舉辦，共有36所學校，超過900位小球員一同參與，更邀請今年選秀狀元球員王維中和林旺億等8位球員教練擔任關主，親身指導小球員們。

▲頂新和德文教基金會去年首度推出棒球營大受好評，今年擴大舉辦共有36所學校共同參與。

▲邀請今年選秀狀元球員王維中和林旺億等8位球員教練擔任關主，親身指導小球員們。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，「我們知道在很多偏鄉跟有些學校，教育資源不足的狀況下，可能教練的資源不是那麼充足，因此我們希望在球技的精進方面能夠有所提升，因此我們每年都會針對捐贈過基層棒球的學校，舉辦大型的球技訓練營隊，最重要的是希望能夠把各式的資源導入，陪伴孩子們能夠繼續追求他們的棒球夢想」。

▲▼頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，「希望能夠把各式的資源導入，陪伴孩子們能夠繼續追求他們的棒球夢想」。

由剛拿下全國女子棒球錦標賽冠軍的接棒未來女棒球員，帶領小球員熱身運動，接著在味全龍隊成員的指導下展開分組課程，其中最令小球員興奮的，就是曾經登上美國大聯盟球星王維中，竟然化身教練與他們零距離互動，透過趣味競賽方式，讓小球員獲得豐富的棒球知識，「從我一年級洪瑞梅教練就開始教我，在她心中我是她的第一個學生，謝謝魏爺爺跟洪瑞梅教練教我們這麼多，去年參加棒球營時學到很多技巧收穫很多，雖然洪瑞梅教練不在了，但是魏爺爺和頂新和德文教基金會還是努力的幫助我們，讓我們還是可以繼續打棒球」自由國小球員陳比令感動的說。

▲曾經登上美國大聯盟球星王維中化身教練，讓小球員們緊張又興奮！

▲自由國小球員陳比令感性表示，「雖然洪瑞梅教練不在了，但是在魏爺爺還有頂新和德文教基金會的幫助下，我們還是可以繼續打棒球。」



味全龍教練蘇柏豪提到，「特別感謝頂新和德文教基金會以及我們的創辦人魏應充先生，他每一年固定舉行這樣的活動給我們小朋友，在打棒球的路上有更多的動力，最近我們也推出一個公益共好包的活動，魏應充先生做這樣的事情，讓我感覺這是一個對社會非常有幫助的事，希望大家能夠一起參與這個公益的活動，一起幫助需要的社福團體」。

▲▼味全龍教練蘇柏豪提到，「最近頂新和德文教基金會推出公益共好包活動，魏應充先生做這樣的事情，讓我感覺是對社會非常有幫助的事」。



頂新和德基金發言人歐陽劭瑋指出，「魏應充先生他一生行善卻飽受外界誤解，即便在他內心極為艱困的時刻，他卻始終沒有放棄，以公益志業去促成台灣共好，他持續隔空送暖給社福團體，今年以來魏應充先生已經捐助超過40個社福團體， 捐贈的金額超過了5千萬元」。

▲頂新和德基金發言人歐陽劭瑋指出，「魏應充先生除了幫助棒球基層，今年已經捐助超過40個社福團體， 捐贈的金額超過了5千萬元」。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充送暖不停歇，從2016年底起推動「接棒未來」棒球公益計畫，長期捐助基層球隊棒球球具裝備、舉辦教育訓練及講座，更捐贈50輛交通車給11縣市棒球校隊，不論在安全上、球技上，都是追夢小將最溫暖的後盾。

▼頂新和德文教基金會創辦人魏應充送暖不停歇，從2016年底起推動「接棒未來」棒球公益計畫，成為追夢小將最溫暖的後盾。