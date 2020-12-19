國民黨擬辦街頭「最後的晚餐」　23日發甲動守夜強烈表態反萊豬





▲國民黨團。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨團將在23日晚上發動甲動守夜，並於濟南路舉辦晚會，號召反對萊豬的民眾參與，會準備貢丸湯、滷豬腳等國產豬美食，表達「最後的晚餐」之意象，詳細流程仍規劃中，晚會結束後立委將守夜到天亮。

黨團書記長林奕華說，「沒人能保證24日不知道要進行到幾點」，當天要表決的包括食安法、《學校衛生法》、行政命令與附帶決議，理應先由食安法與學校衛生法等上位母法開始討論，討論完才能進行到行政命令，否則有牴觸之疑慮。

林奕華表示，從民間反萊豬聯盟的假投票調查可見，在野黨具有擋下萊豬行政命令的高度共識，反觀民進黨，竟僅莊瑞雄一人公開表態支持萊豬進口。

林奕華說，從週一下午的黨團協商過程中，就可以看出民進黨有無退讓之意，民眾能接受的底線是要求標示萊豬跟內臟進口重啟協商，期盼民進黨可傾聽民意。此外，她也將再次提出透過《學校衛生法》加強僅由契約規範團膳廠商的方式，杜絕萊豬進校園。

教育部日前修訂「學校外訂盒（桶）餐採購契約（參考範本）」，落實學校一律採用國產豬、牛，但由於母法《學校衛生法》第23條僅規定校園要「優先」使用國產肉，且契約可一年一修，並無持續性規範，因此國民黨仍主張修法。