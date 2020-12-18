桃園女遇戰爭英雄跨國戀　警一通電話「愛情人間蒸發」：省10萬

▲桃園市黃姓婦人18日上午在觀音區某銀行欲匯款10萬元，行員察覺有異請警方協助勸阻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓婦人18日上午在觀音區某銀行欲匯款10萬元，行員詢問匯款對象與用意時，黃婦聲稱要匯給美籍將軍男友，因缺錢買機票她先資助機票錢，行員立即打電話請警方協助阻詐，由於黃婦說不清楚對方實際資料，只留下帳號等基本資料，很顯然是詐騙手法，員警與對方對話時，所謂的男友立即掛斷電話，黃婦再三撥打但對方均無回應，跨國網戀頓時破滅，黃婦才醒悟險遭詐騙。

大園警分局指出，57歲的黃姓婦人18日上午到觀音區某銀行要匯款10萬元至國外帳戶，行員直覺有異，立即通知警方協助阻詐，草漯派出所警員涂葰葳、吳浩誠到場了解，黃婦聲稱，今年11月初透過通訊軟體認識一名男子，自稱是駐紮在中東戰場的美籍將軍，男子以甜言蜜語展開追求，讓黃婦陷入熱戀，後來男子佯稱想遠離戰火來台與黃婦相聚，但一時欠缺機票錢，所以前往銀行欲匯款10萬元給對方買機票。

▲桃園市黃姓婦人18日上午在觀音區某銀行欲匯款10萬元，員警勸阻黃婦小心被詐騙。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警一聽就知道是常見的詐騙手法，不斷向黃婦勸說，但黃婦仍半信半疑，員警便直接打電話給男子詢問，但男子卻不發一語，隨即掛斷電話，黃婦之後連續撥打電話，所謂的「美籍將軍」更是無法聯絡上，黃婦才相信遭到詐騙，頻頻向員警與行員道謝，保住自己辛苦存下的積蓄。

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