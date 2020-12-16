酒客不滿好心人攙扶竟開槍殺他！辯稱斷片仍無期徒刑定讞

▲黃姓酒客槍殺好心的泊車組長，遭判無期徒刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市男子黃坤仁，去年6月間到大同區天龍三溫暖消費，結果因酒後步伐不穩，計程車司機請三溫暖的黃姓泊車組長協助攙扶，黃男不滿肢體接觸，竟掏出槍枝來，朝組長頭部開槍，當場殺害組長。一二審均將黃男判處無期徒刑，案經上訴第三審，最高法院16日駁回上訴定讞。

有槍砲、竊盜、強盜等多項前科的黃坤仁（52歲），平日與人飲酒後就會到三溫暖消費，每月到三溫暖1到2次，已經是熟客。而案發於去年6月16日晚上10時40分，黃男與人飲酒後，從文山區搭乘計程車來到三溫暖消費。但車子停妥後，他卻步伐不穩，不能走下車，計程車司機要求三溫暖泊車的黃姓組長（62歲）協助攙扶。

不料黃男疑似不滿被肢體接觸，竟掏出手槍對準組長。組長見狀隨即逃跑，但黃男仍持槍追擊，最後朝相距約4公尺左右的組長開槍。子彈從組長鼻樑進入，貫穿腦幹橋區，組長隨即倒地。而黃男開槍後仍不停止，穿越車水馬龍的重慶北路，站上中央分隔島朝三溫暖開槍，最後被趕到場的警力制伏。至於遭射擊的組長送醫急救，隔日凌晨不治死亡。

檢警偵辦時，黃男否認殺人，他說當天喝多了，已經不記得發生什麼事，是警方讓他看監視器畫面，才知道自己槍殺人，但檢方認為黃男試圖以記憶斷片為藉口，推卸責任，因此仍依照殺人、槍砲等罪，提起公訴。

一二審法院審理後，均認定黃男犯下殺人罪，手段兇殘，因此均重判無期徒刑。其中二審高等法院認為，黃男有多項前科，自知控制能力不佳，竟於喝酒時就攜帶槍枝，再加上喝了0.4公升高粱，顯見具可預見的過失。此外，黃男從計程車下車時跌倒，竟能立刻爬起，還拔出槍枝，追擊死者，而後近距離開槍，顯見具有殺人故意，還是重判無期徒刑、褫奪公權終身。案經上訴第三審，最高法院16日駁回上訴定讞。