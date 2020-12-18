楊曜痛批慣性畫大餅「功勞搶太早」　林佳龍無奈：我不知道怎麼說

▲民進黨立委楊曜。（資料照／記者季相儒攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委楊曜18日於立法院質詢時，與交通部長林佳龍就就澎湖建設及重大活動唇槍舌戰。楊曜批評，林佳龍慣性畫大餅、總是先講先贏，「建設還沒開始，不要搶功勞搶太早」；林佳龍則回應，楊曜過去在臉書肯定他、報紙都有報，現在卻變成否定，「我不知道怎麼說」。

行政院長蘇貞昌18日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。

▲交通部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）



楊曜質詢時詢問，總統蔡英文去年9月造訪澎湖時，他曾當面要求對於澎湖燈光節的經費希望「每年只增不減」，並獲得蔡英文當場允諾，因此詢問林佳龍是否願意幫總統履行承諾，而今年的預算大概花了新台幣5300萬元。林佳龍表示，燈光節逐漸樹立它的品牌，一定大力支持。

不過楊曜認為，林佳龍沒有明確給予承諾，並稱林佳龍做為民進黨任命的內閣成員，無法答應令人有點驚訝，「但也沒關係，你習慣為難我」。林佳龍則回應，「我可以答應阿，這有什麼問題」，詳細要怎麼籌措經費，要請澎湖國家風景區管理處進行活動規劃。

此外，楊曜也秀出林佳龍在群組的LINE對話截圖，指出林佳龍聲稱這2年他們為澎湖做了非常多的建設，包括最困難的遷移澎防部莒光營區到拱北，進而推動新澎湖灣港市開發計畫，以及開發金龍頭碼頭和新辦燈光節、擴大花火節等，自己還曾經為此在臉書發文大罵林佳龍。

楊曜批評，新營區未建、舊營區未遷，所謂的港市開發計畫只是紙上談兵，「你很會我知道，可是不能當作政策」，林佳龍慣性畫大餅、總是先講先贏，「建設還沒開始，不要搶功勞搶太早知道嗎」。

對此，林佳龍回應，「可是你以前在臉書稱讚我耶，這些都是在你臉書出現肯定的」，自己還為此跑了好幾趟澎湖，並陪著楊曜逛菜市場、開記者會，「你在臉書給我肯定過、報紙都有報，現在卻變成否定，我不知道怎麼說」。

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