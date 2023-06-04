澎湖4.1萬無菜單料理「魚蝦都沒有」！縣府出手了

▲澎湖無菜單料理一餐4.1萬，連魚蝦都沒有。（圖／業者提供）



記者柯振中／綜合報導

近日有女網友與家庭成員共22人前往澎湖旅遊，吃了某間無菜單料理餐廳，沒想到結帳價格高達4萬1,000元，桌上還連魚蝦都沒有，引起廣泛討論。對此，澎湖縣府也表示，目前已實地調查，釐清是否有哄抬價格的行為，若有將依法開罰。

這名女子上網爆料，他們家12大、10小共22人到澎湖旅遊，期間吃了某間私廚餐廳，主食是螃蟹粥，其他菜色大部分是「螺肉大餐」，沒想到結帳價格高達4萬1,000元，氣得她痛罵「坑殺」。

▲澎湖無菜單海鮮料理引起許多爭議，消費者吃出一肚子氣。（圖／業者提供）



這名女子點的菜色當中，包含要價5,400元的澎湖砲管、800元巧克力擺盤、800元川燙有機蔬菜、900元當地水果，以及1萬8,000元澎湖白點珠龍、4,800元澎湖旭蟹等，她覺得價格偏高，店家卻回擊「不懂欣賞料理」、「價值觀落差」等等，讓她感到相當憤怒。

對此，無菜單料理的老闆則說，因為使用真材實料，選用的幾乎都是在地野生食材，採購時也有錄影，過程中都沒有意見、吃飽了才嫌貴，這種事已見怪不怪。

事件在網路上發酵後，澎湖縣府也發布新聞稿，接獲通報後已指示農漁局調查，會同警局環保小隊前往稽查，至於消費金額與普遍認知落差的部分，則由消保官調查，釐清是否有哄抬價格、坑殺的情況，若不合理一定從嚴速辦。