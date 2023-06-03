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蔡英文出席世界自行車日環島　車友發掘台灣之美

記者郭世賢／基隆報導

總統蔡英文今（3日）上午前往基隆出席「2023世界自行車日全臺環騎活動」時表示，這幾年，交通部打造更多元的自行車路線、推動相關旅遊服務，還有執行自行車道修繕計畫，都是為了建立更友善的自行車環境。蔡英文表示，政府也會持續努力，提供更友善和安全的自行車騎乘環境，以及提升觀光旅遊品質，她也邀請車友們用不同的速度，發掘台灣之美。

▲出席世界自行車日全臺環騎 總統蔡英文邀車友們發掘臺灣之美。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲總統蔡英文今天上午前往基隆出席「2023世界自行車日全臺環騎活動」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

蔡英文致詞時表示，今天是「世界自行車日」，她很高興能與車友們一起參加疫後第一場大型自行車活動。2050淨零碳排是全世界的目標，也是台灣的目標。自行車旅遊是全世界環保減碳的重要措施，也是很有特色的觀光旅遊方式。她認為，這幾年，台灣的自行車運動風潮越來越盛行。我們除了全力發展自行車產業，也大力推動在地化的自行車旅遊。

蔡英文指出，這幾年，交通部打造更多元的自行車路線、推動相關旅遊服務，還有執行自行車道修繕計畫，都是為了建立更友善的自行車環境。剛才王國材部長致詞時也有詳細的說明。

▲出席世界自行車日全臺環騎 總統蔡英文邀車友們發掘臺灣之美。（圖／記者郭世賢翻攝）

蔡英文表示，台灣擁有豐富多樣的地理環境，從海岸到山林，從城市到鄉村，自行車的騎乘路線能滿足不同的自行車愛好者。不論是想要做休閒運動、環島旅遊，或是超越極限的挑戰行程，都可以在台灣實現。

蔡英文提到，許多國外的自行車好手會特別來台灣，挑戰困難的單車路線，也有許多外國朋友透過自行車漫遊，深度認識台灣的自然景觀和濃厚的人情味。

▲出席世界自行車日全臺環騎 總統蔡英文邀車友們發掘臺灣之美。（圖／記者郭世賢翻攝）

蔡英文指出，就在上個月底，來台灣觀光的旅遊人次已經突破2百萬，今年的目標希望能夠達到6百萬人次。她要拜託在場車友們多多幫忙宣傳，邀請身邊的外國朋友來台旅遊，親身感受台灣的美好與便利。政府也會持續努力，提供更友善和安全的自行車騎乘環境，以及提升觀光旅遊品質。

蔡英文說，待會她將與車友們一起出發，邀請大家用不同的速度，發掘台灣之美，也為推廣節能減碳，共同盡一分心力。並祝福大家騎車愉快。

▲出席世界自行車日全臺環騎 總統蔡英文邀車友們發掘臺灣之美。（圖／記者郭世賢翻攝）

隨後，總統蔡英文與參加環騎活動的車友們一同進行「騎動儀式」，並騎乘一段自行車。包括行政院長陳建仁、秘書長李孟諺、總統府副秘書長張惇涵、交通部長王國材、交通部次長陳彥伯、觀光局長張錫聰、立法委員蔡適應及邱臣遠等均出席此項活動。

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