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快訊／政壇MeToo呂秀蓮首發聲　痛批「男性中心遺毒」

▲▼前副總統呂秀蓮世界領袖會議歸來，談「民主亞洲聯盟」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前副總統呂秀蓮發聲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

政壇「#MeToo」風暴持續延燒，前副總統呂秀蓮4日以「台灣婦運先驅」身份發表5點「嚴肅觀察」，她批評，性騷擾是男性中心傳統的遺毒，在女性平等世代，必須有效徹底地制止，因此，應全面檢討改進如何建立健全的申訴制度，也要防患別有動機者的挾怨誣告。此外，她亦強調，女人既非弱者，請勿賣弄顏值或胴體，爭竉獲利。

呂秀蓮指出，性騷擾是男性中心傳統的遺毒，視女性身體為可隨意侵擾的物件，完全不尊重女性的人格尊嚴，雖未如性侵嚴重，卻更普遍，是絕大多數女性遭遇過的夢魘，在女性平等世代，必須有效徹底地制止。

呂秀蓮強調，性騷擾既隱密，又舉證不易，很難申訴，受理申訴者心懷息事寧人，或討好權勢，非但受害者申訴不成，可能造成二度傷害，因此，如何建立健全的申訴制度，需全面檢討改進，也要防患別有動機者的挾怨誣告。

呂秀蓮表示，Me too運動於本世紀登上歷史舞台，曾在全球不少國家引起被權勢欺壓的女性集體接力反撲，若干位高權重者因而被迫下台甚至入獄，此次風暴，原本針對執政7年的民進黨中央，連帶牽引其他案例，其實性騷擾既非某黨特有，也未必限於男女之間，同性性騷擾也應該「零容忍」，所有政黨，所有公私工作職場均應「無差別」整頓清理以打造友善健康的職場。

呂秀蓮表示，21世紀是女力崛起的She Century，「女人不再只是女人而已，她可能是工程師或太空人，也可能是你的頂頭上司或是國家領導人，性別正義和平權是一門你或大家均應認真學習與反省的學問，女人既非弱者，請勿賣弄顏值或胴體，爭竉獲利」。

最後，呂秀蓮表示，隨著選情加溫，執政的民進黨勢將面臨更多更嚴厲的檢驗，這是民主的必然，已經獲得黨提名的總統參選人賴清德接任黨主席，他毅然承擔所有責任，應興應革已有作為，其實，至今所引爆的性騷擾疑雲，均發生在總統蔡英文兼任黨主席之時，總統日理萬機，而國事如麻，又要兼任黨主席，將政權與黨權一把抓，但上帝也不會因此每天多給幾小時，疏誤懈怠在所難免，要不要認真思索：「總統應該要兼任政黨主席嗎？」修改政黨法，澈底拆解黨國一體，此其時矣。

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