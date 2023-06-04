澎湖海鮮1桌4萬1　PO網轟「惡劣商家」！餐廳老闆酸：已經習慣了

▲5隻龍蝦擺盤，要價1萬8千元 。（圖／外燴業者提供）

記者陳洋／澎湖報導

澎湖無菜單料理一桌要價4萬1000元，扣除10個小朋友的餐點，12個大人平均每人要價3300元，消費者PO上網抱怨，引發各界論戰。餐廳老闆說明，強調這是價值觀不同，採購過程全程給消費者觀看 ，9成5以上都是澎湖新鮮食材。

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▲澎湖無菜單料理一桌要價4萬1000元 。（圖／外燴業者提供）

有消費者指出，原本澎湖之行，事先預訂另一家外燴，因主廚當天確診臨時介紹一間遞補，號稱獨一無二的無菜單料理，計有12個大人10個小孩（小孩只吃海鮮粥，計1800元）用餐，連魚蝦都沒有，生魚片還是朋友買回來放上去的，帳單總共4萬1000！

▲2隻旭蟹4800元 。（圖／外燴業者提供）

消費者說，基本上是螺肉大餐吃整晚，主食是螃蟹粥，整場特色原汁原味煮熟擺漂亮切片，再灑上澎湖有機生食地瓜玉米片跟胡蘿蔔片，保育類海螺、酒品都是裝飾，10顆椰子水喝了4顆，招待調酒比感冒水還難喝。帳單上澎湖砲管5400、巧克力擺盤800、完全清煮燙熟的「有機」蔬菜800、當地水果900、澎湖白點珠龍5斤1萬8000、澎湖健康豬3斤1500、澎湖旭蟹2斤半4800等，價格偏高，店家卻表示不懂欣賞料理跟價值觀落差，氣到要求親朋好友別找到這間餐廳消費，希望警惕這種惡劣商家能停止惡性循環，嚇跑其他去澎湖旅遊興致的觀光客！

▲消費者最不能接受的是這一支炮管要價5400元。（圖／外燴業者提供）

餐廳老闆則解釋，他那天總計有3名人手，一大早去採購然後準備食材，下午5點時去民宿料理、出餐，然後等他們看完煙火回來，到晚上11時才收攤，回到店裡都12點，東西歸位後，一點才休息。全都是用澎湖在地野生的食材，而且在採購的過程都有錄影給消費者看，消費者也都沒有意見，吃完又嫌貴，他表示「已經習慣了」。