羅智強赴分局「自首」：就是看不起無恥無格的雙標民進黨

▲羅智強17日的街頭開講。（圖／記者邱顯燁攝）

記者蘇晏男／台北報導

為了聲援因發表部分「萊劑有毒」言論而遭衛福部告發的前榮總精神科醫師蘇偉碩，國民黨革實院長羅智強揚言18日上午10時到北市警察局信義分局「自首」。對於為何要聲援蘇偉碩，羅智強稍早在臉書強調，「就是看不起這個無恥無格的雙標民進黨」。

衛福部認定蘇偉碩曾稱「萊克多巴胺會造成自閉症」、「萊克多巴胺空氣中也有」，以及萊劑比搖頭丸還毒250倍等言論都是不實訊息，日前函文警政署告發違反《食安法》，引發國民黨不滿。羅智強為了聲援蘇偉碩，在臉書預告18日上午10時到北市警察局信義分局「自首」，因為他也認為萊劑有毒。

羅智強18日「自首」前在臉書發文指出，昨天他在進行346場街頭演講時，有32位民眾投票反對萊豬，但也有一位民眾嗆「憑什麼說萊劑有毒？」但當他回覆「你不該問我，該問蔡英文，她曾拿著『毒牛』的標語遊行」後，對方就語塞了。

羅智強強調，「為什麼我要聲援蘇偉碩」，就是看不起這個無恥無格的雙標民進黨，總統蔡英文可以說毒牛，但蘇偉碩卻不可說毒豬，因此他18日早上10時要到警察局自首。

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