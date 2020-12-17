黃士修「赴中正一自首 」挺蘇偉碩：多次拿萊劑比毒品願受裁判！

▲黃士修已赴中正一分局自首。（圖／翻攝自黃士修臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

繼國民黨台北市議員羅智強18日將聲援反萊劑醫師蘇偉碩，決定赴北市警局自首後，「以核養綠」發起人黃士修17日率先行動，他自曝，在Facebook與電台節目中，不只一次拿萊劑與毒品相比，已向台北市政府警察局中正第一分局報案，告知自己的犯罪事實，且願受裁判。

黃士修17日以行動聲援蘇偉碩，他在臉書宣示，「我自首，萬人自首運動 No.00001」，自己在Facebook和電台節目，不只一次拿萊劑與毒品相比，已向中正一分局報案，告知自己所為的犯罪事實，且願受裁判。

此外，黃士修也舉證，曾在臉書將「萊克多巴胺類比安非他命」；也曾轉貼蘇偉碩「《萊豬就是毒豬》的十個科學證據」一文，該文即遭衛生福利部告發違法，已由檢調偵辦。

他表示，自己已違反《社會秩序維護法》第63條第1項第5款「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，以及《食品安全衛生管理法》第46-1條「散播有關食品安全之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或新臺幣一百萬元以下罰金。」

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