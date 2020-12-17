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公公參加廟會被丟包「陳屍水溝」！廟方認疏失：已動員所有人協尋

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▲▼台南公公參加宋江陣廟會被丟包，失蹤3天陳屍溝渠。（圖／翻攝爆料公社）

▲監視器畫面13日拍下林老先生最後身影。（圖／翻攝爆料公社）

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南一名73歲的林姓阿公12日凌晨隨著台南子龍廟玉勅永昌宮參加安南區慶和宮廟會，不料13日凌晨返程時阿公卻未隨團搭上車，慘被丟包留在原地，自此失去音訊，直到14日晚間才被發現陳屍在大業一路南科穗高三廠外排水溝中。事後家屬上網PO文控訴廟方處理態度消極；對此，廟方則回應，第一時間已經立即動員所有人力協尋，對於家屬的心情能夠理解，也希望家屬能夠諒解。

台南子龍廟玉勅永昌宮謝總幹事指出，當天廟方有數十人成團前往安南區參加廟會活動，其中林老先生是相當資深的宋江陣隊員，一行人12日下午就到場，一直忙到13日凌晨近1時才結束，並一同搭車返回，直到13日清晨6時許廟方接獲家屬反映，這才得知林老先生沒有回家。

謝總幹事說，在知悉林老先生失蹤後，已立即動員所有人力分組展開協尋，同時還印出林老先生照片，並前往安南區逐一拜訪當天參與廟會的各家廟宇，因擔心當時夜色已深，林老先生會不會認錯他廟宋江陣隊伍而誤跟對方走，但訪查下來卻是一無所獲。

在拜訪各家廟宇未果後，廟方人員立即分組前往超商、市場、十字路口、及大眾常經過的公共場所張貼林老先生照片與協尋啟事，希望能夠盡早找到人；而謝總幹事也在廟內同仁陪同下前往永康一帶尋人，同時報警求助。謝總幹事說，廟方事後真的動員全部人力投入協尋工作，但當尋獲林老先生時，卻已發生不幸。

謝總幹事表示，林老先生與其家人都與廟方熟識，林老先生長期在廟裡擔任宋江陣隊員，相當資深，對於陣式走位都十分熟稔，平時廟方也很注意資深隊員的健康及體能狀況，廟會當天若沒事也會請他們先休息，等到要上陣時再出場就好，當天可能因為大家都很累，疏於注意清點人數，這部分確實是廟方的疏失，不論如何都有道義責任。

在得知林老先生陳屍排水溝後，謝總幹事16日、17日也都親自前往靈堂上香，他表示，對於家屬的心情十分能夠理解，但家屬對廟方有誤解，也需要花時間去溝通，廟內16日有開會決議，先全力幫忙處理林老先生喪葬事宜，之後家屬有什麼需要，廟方也會全力協助。18日上午廟方主委，將會率廟方委員，以廟方代表身分的立場前往向林老先生上香，廟方有心，希望家屬能諒解。

據了解，台南子龍廟玉勅永昌宮又稱佳里永昌宮，位於台南市佳里區子龍里，主祀趙聖輔天帝君。為奉祀三國蜀漢名將常山趙子龍台灣首廟，少數主祀供奉常山趙子龍的廟宇之一。

▼台南子龍廟玉勅永昌宮。（圖／翻攝Google Maps）

▲▼台南公公參加宋江陣廟會被丟包，失蹤3天陳屍溝渠。台南子龍廟玉勅永昌宮。（圖／翻攝Google Maps）

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