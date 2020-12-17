參加廟會出團被丟包！73歲阿公失蹤3天…尋獲時「躺排水溝」已亡

▲監視器畫面拍下公公失蹤前最後身影。（圖／翻攝爆料公社）

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南一名女網友在臉書爆料公社PO文控訴，高齡73歲的公公12日凌晨出門參加廟會，隨著宮廟宋江陣出團，不料返程時卻被丟包，公公因此失聯長達3天，最終在一處排水溝中被尋獲，但這時公公頭破、腿斷，早已經明顯死亡。家屬怒控，廟方不但疏忽未注意團員行蹤，在公公失蹤後，態度也相當消極，令家屬痛斥「是你們硬生生把他拖成冰冷屍體！」

原PO表示，公公從18歲就開始練宋江陣，至今已超過50年，隨著年紀漸長，公公雖還能步行、騎腳踏車，但因罹患高血壓，需隨時注意身體狀況。事發當天，公公12日凌晨3時許就出門，隨著宋江陣出團參加廟會，不料13日凌晨12時53分眾人搭上車離開時，卻將公公丟包在現場。

監視器畫面拍下，當時宋江陣頭一行人浩浩蕩蕩搭上車，隨後發動離開，事隔16分鐘後，竟看到公公沒搭上車，獨自一人往東北方向行走。公公徹夜未歸，家屬焦急地四處尋找，經聯繫上宋江隊長後，竟得到「不知道阿，我以為他被家屬載走了」的回應；家屬質疑，在團員上車後，隊長並未點名，實有疏失，且其中還有人提醒隊長應打電話給家屬確認團員去向，但隊長卻未執行，導致公公沒坐上車因此走失。更令家屬氣憤的是，隊長事後還將責任全推給家屬，幫忙尋找時還不耐煩地說「人海茫茫是要到哪裡去找？」

另一方面，家屬也向兼任宮廟副主委的里長求助，不料對方竟以「泡茶聊天」的態度敷衍回應，從頭到尾不斷說「沒事沒事」，就連家屬要求調閱監視器時還出言阻止，稱自己已經看過了，沒有發現公公身影；甚至在網友告知，曾在南科穗高一廠目擊公公身影、家屬強烈請求幫忙調閱監視器畫面時，里長竟還稱「別人說什麼，我就要做什麼膩？」

家屬表示，廟方態度相當消極，當眾人兵分五路瘋狂尋找時，廟方卻未提供幫助，直到3天後，眾人終於在一處排水溝中發現公公身影，但當時他已頭破、腿斷，明顯死亡，「他一個人流著淚在那裏等我們救他，是你們硬生生把他拖成冰冷屍體！一條人命，我們只想要個公道，給我可憐無助、那樣被無視致死的爸爸一個公道！」對此，目前廟方尚未針對此事作出正面回應。